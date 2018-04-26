+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Яндекс.Маркет ввёл суточный лимит на оплату кликов

Яндекс.Маркет сообщил о введении суточного лимита на оплату кликов, чтобы сделать расходы партнёров более предсказуемыми. Новый инструмент пригодится магазинам, которые хотят более равномерно распределить рекламный бюджет по дням или подстраховаться от быстрого исчерпания средств в случае неудачно настроенной стратегии.

Как это работает

Ограничить ежедневные расходы на клики можно на странице «Сводка» в личном кабинете или на странице со списком управляемых магазинов. Лимит начинает действовать сразу и распространяется на день настройки. Минимальный размер лимита — 10 у. е. в сутки. Указанная вами сумма будет расходоваться:

Об исчерпании лимита будет сообщено по электронной почте.

Специалисты Яндекс.Маркета советуют обратите внимание: если лимит будет слишком маленьким для вашего ассортимента, ваши предложения очень быстро исчезнут с Маркета и вы потеряете много заказов. Чтобы определить оптимальный размер лимита, ориентируйтесь на свои ежедневные расходы на странице «Сводка» в личном кабинете. Например, возьмите максимальный суточный расход за последнюю неделю и прибавьте к нему 20–30%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 апреля / Комментарии
«Яндекс» и JivoSite включили чат с компаниями в поисковой выдаче

«Яндекс» и JivoSite включили чат с компаниями в поисковой выдаче

«Яндекс» и бизнес-мессенджер JivoSite рады представили для пользователей новую возможность –  сниппет «чат с компанией» в результатах поиска.

далее →

25 апреля / Комментарии
Mail.Ru Group посоревнуется в контексте с Яндексом и Google

Mail.Ru Group посоревнуется в контексте с Яндексом и Google

Mail.Ru Group запустит поисковую контекстную рекламу на своих площадках: на сайте Mail.ru, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», на сервисе объявлений «Юла». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

далее →

25 апреля / Комментарии
Яндекс.Директ меняет подход к расчёту ставок

Яндекс.Директ меняет подход к расчёту ставок

Яндекс.Директ изменил подход к расчёту ставок. С сегодняшнего дня сервис будет показывать ставки, позволяющие получить тот или иной объём трафика, а не место в результатах поиска, как было раньше. Это поможет рекламодателям точнее планировать свой бюджет.

далее →

23 апреля / Комментарии
Mars запускает продажи кондитерской продукции через онлайн-площадку Wildberries

Mars запускает продажи кондитерской продукции через онлайн-площадку Wildberries

Компания Mars, один из крупнейших производителей продуктов питания, объявила о начале сотрудничества с российским онлайн-ритейлером Wildberries.

далее →

23 апреля / Комментарии
Яндекс запустил маркетплейс «Покупки»

Яндекс запустил маркетплейс «Покупки»

Яндекс запустил тестирование отдельного маркет-плейса под рабочим названием «Покупки», пригласив к тестированию крупных ритейлеров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!