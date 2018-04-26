Яндекс.Маркет ввёл суточный лимит на оплату кликов

Яндекс.Маркет сообщил о введении суточного лимита на оплату кликов, чтобы сделать расходы партнёров более предсказуемыми. Новый инструмент пригодится магазинам, которые хотят более равномерно распределить рекламный бюджет по дням или подстраховаться от быстрого исчерпания средств в случае неудачно настроенной стратегии.

Как это работает

Ограничить ежедневные расходы на клики можно на странице «Сводка» в личном кабинете или на странице со списком управляемых магазинов. Лимит начинает действовать сразу и распространяется на день настройки. Минимальный размер лимита — 10 у. е. в сутки. Указанная вами сумма будет расходоваться:

в течение суток, если ваши предложения размещаются на Маркете круглосуточно;

в выбранные часы, если вы настроили расписание показа предложений.

Об исчерпании лимита будет сообщено по электронной почте.

Специалисты Яндекс.Маркета советуют обратите внимание: если лимит будет слишком маленьким для вашего ассортимента, ваши предложения очень быстро исчезнут с Маркета и вы потеряете много заказов. Чтобы определить оптимальный размер лимита, ориентируйтесь на свои ежедневные расходы на странице «Сводка» в личном кабинете. Например, возьмите максимальный суточный расход за последнюю неделю и прибавьте к нему 20–30%.