1 июля Яндекс.Маркет вводит для покупателей единые тарифы на доставку и зафиксирует это в договоре. Стоимость доставки будет одинаковой независимо от того, кто доставляет заказ: Маркет или сам продавец.

Такое решение было принято во многом из-за того, что большое количество покупателей отказывается от покупки, если стоимость доставки отличается от обычной доставки маркетплейса, а значит, партнеры теряют заказы. Новые тарифы сделают стоимость доставки единой и предсказуемой.

Когда тарифы станут едиными, на товары с доставкой продавца будет распространена программа лояльности по договору на продвижение. Для 9 миллионов пользователей Яндекс Плюса доставка будет бесплатной при заказе товаров на определенную сумму. Такие условия чаще приводят к покупке. Если для покупателя доставка будет бесплатной в рамках программы лояльности, Маркет вернет продавцу ее стоимость по новым тарифам.

Для покупателей доставка большинства некрупных заказов будет стоить 49 или 99 ₽ — в зависимости от региона, суммы заказа и того, курьер это, самовывоз или доставка почтой. Для заказов весом от 30 кг стоимость составит от 549 до 1499 ₽ — в зависимости от региона.

Также 1 июля у покупателей появится возможность оплатить подъем заказов, в которых есть товары весом больше 30 кг, на нужный этаж, если доставку осуществляет продавец.

Посмотреть тарифы единой доставки можно здесь. Подробно о том, как партнерам Маркета подготовиться к изменениям, а также ответы на популярные вопросы, можно найти на этой странице.

Напомним, что на прошлой неделе Яндекс.Маркет закрыл раздел «Покупки», тем самым завершив объединение пользовательских витрин.