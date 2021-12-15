Яндекс.Маркет вводит новый тариф на экспресс-доставку за 1–2 часа

Для продавцов на Яндекс.Маркете будет действовать новый тариф на экспресс-доставку за 1–2 часа. Раньше магазины платили за такую доставку фиксированную сумму, а с 1 января 2022 года она будет стоить 4% от цены товара, но не больше 350 рублей.

Если пользователь не выкупит или отменит заказ, продавцу вообще не придётся платить за доставку. Благодаря всему этому магазинам на маркетплейсе станет выгоднее продавать с экспресс-доставкой продукты питания, бытовую химию, расходные товары вроде мешков для пылесосов или одноразовых масок — и другие недорогие товары, которые пользователи часто заказывают с быстрой доставкой.

Новый тариф позволит выгоднее продавать товары ценой до 3000 рублей — именно ими магазины чаще всего торгуют на Маркете со своих складов. Минимальная стоимость экспресс-доставки за товар составит для продавцов 55 рублей, максимальная — 200 рублей. Экспресс-доставка тяжёлых товаров весом от 15 до 30 кг обойдётся в 350 рублей.

Экспресс-доставка помогает продавцам на Маркете зарабатывать в среднем на 20% больше — рост оборота можно заметить уже через два месяца после её подключения. Эта доставка доступна магазинам почти в 60 городах по всей России — от Калининграда до Владивостока и от Владикавказа до Сургута. С доставкой за 1–2 часа на сервисе торгуют больше 4000 магазинов — и в общей сложности продают свыше 1 млн товаров. Продавцы могут быстро обрабатывать экспресс-заказы с помощью приложения Маркета для магазинов.