+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Яндекс.Маркет вводит новый тариф на экспресс-доставку за 1–2 часа

Для продавцов на Яндекс.Маркете будет действовать новый тариф на экспресс-доставку за 1–2 часа. Раньше магазины платили за такую доставку фиксированную сумму, а с 1 января 2022 года она будет стоить 4% от цены товара, но не больше 350 рублей.

Если пользователь не выкупит или отменит заказ, продавцу вообще не придётся платить за доставку. Благодаря всему этому магазинам на маркетплейсе станет выгоднее продавать с экспресс-доставкой продукты питания, бытовую химию, расходные товары вроде мешков для пылесосов или одноразовых масок — и другие недорогие товары, которые пользователи часто заказывают с быстрой доставкой.

Новый тариф позволит выгоднее продавать товары ценой до 3000 рублей — именно ими магазины чаще всего торгуют на Маркете со своих складов. Минимальная стоимость экспресс-доставки за товар составит для продавцов 55 рублей, максимальная — 200 рублей. Экспресс-доставка тяжёлых товаров весом от 15 до 30 кг обойдётся в 350 рублей.

Экспресс-доставка помогает продавцам на Маркете зарабатывать в среднем на 20% больше — рост оборота можно заметить уже через два месяца после её подключения. Эта доставка доступна магазинам почти в 60 городах по всей России — от Калининграда до Владивостока и от Владикавказа до Сургута. С доставкой за 1–2 часа на сервисе торгуют больше 4000 магазинов — и в общей сложности продают свыше 1 млн товаров. Продавцы могут быстро обрабатывать экспресс-заказы с помощью приложения Маркета для магазинов.

Автор: Анна
Другие новости

Читайте также

15 декабря / Комментарии
Сервис быстрой доставки Ozon Express появился в Сибири

Сервис быстрой доставки Ozon Express появился в Сибири

Ozon Express открыл свой первый в Сибири даркстор — склад, где собираются онлайн заказы для быстрой доставки. Объект, расположенный на проспекте Мира, позволит большинству жителей Октябрьского и Ленинского районов получать товары уже через полчаса после заказа — это в два раза быстрее, чем в других городах, где уже доступен сервис.

далее →

15 декабря / Комментарии
«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов за 30 минут

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов за 30 минут

Торговая сеть «Магнит» совместно с Delivery Club объявляет о запуске экспресс-доставки продуктов за 30 минут. До конца 2021 года сервис появится в 9 городах и охватит более 1 000 магазинов Компании. Сейчас услуга доставки товаров в течение получаса из магазинов «Магнит» доступна жителям Тюмени, Курска, Омска, Брянска и Тамбова.

далее →

14 декабря / Комментарии
KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров

KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров

В основу сценария лягут реальные истории из жизни курьеров. Для этого Ozon Rocket, логистический сервис Ozon, и Ozon Express, сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса, соберут самые интересные истории, случаи и биографии среди своих агентов доставки.

далее →

10 декабря / Комментарии
Роспотребнадзор назвал законным право Wildberries брать плату за возврат товаров

Роспотребнадзор назвал законным право Wildberries брать плату за возврат товаров

Заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский оценил правомерность платного возврата товара на маркетплейсе Wildberries.

далее →

9 декабря / Комментарии
DPD: чаевые курьерам выросли в девять раз

DPD: чаевые курьерам выросли в девять раз

В начале августа DPD ввела систему безналичных чаевых для курьеров в своем мобильном приложении. Уже в сентябре их сумма увеличилась в три раза по сравнению с месяцем запуска, а в октябре выросла еще на 35 процентов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!