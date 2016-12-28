Яндекс.Маркет выпустил приложение для iPad

«Яндекс.Маркет» объявил о выпуске версии мобильного приложения для планшетов Apple iPad. Как рассказали CNews в компании, пользователи iPad смогут в удобном интерфейсе выбирать товары и сортировать их по различным параметрам.

Товары можно сравнивать между собой, а о всех плюсах и минусах выбранных моделей расскажут отзывы других покупателей. Самые выгодные предложения поможет отыскать сортировка по цене и размеру скидки (товары со скидками отмечены в приложении зелёным значком). Заказ также можно оформить непосредственно в приложении.

Среди мобильных пользователей «Яндекс.Маркета» 20% пользуются планшетами, и около половины из них – владельцы iPad. По данным совместного исследования GFK и «Яндекс.Маркета», 9% онлайн-покупателей в России пользуются планшетами iPad для поиска товаров и совершения покупок.