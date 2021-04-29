Яндекс.Маркет выяснил, что будет на пасхальном столе у россиян

Эксперты Яндекс.Маркета проанализировали продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе в апреле и выяснили, что продажи этих товаров выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне начали активно закупаться куличами, пасхальными пряниками и украшениями для яиц уже с 22 апреля, а 26 числа продажи достигли пика.

За последнюю неделю покупатели чаще всего приобретали дрожжи для выпечки, пасхальные украшения и наклейки, посыпки, а также готовые смеси для приготовления куличей. Продажи подобных товаров в предпасхальную неделю выросли в 1,2 раза по сравнению с предпасхальной неделей в прошлом году.

По данным сервиса покупатели отдают предпочтение куличам с изюмом, а также лимонным кексам и готовы потратить на них в среднем 1,6 тыс. руб. Такая стоимость обусловлена тем, что чаще всего покупают не один кулич, а несколько, а также добавляют в заказ пасхальные пряники со сгущенкой или повидлом разных вкусов. А те, кто планирует печь куличи самостоятельно, чаще всего выбирают ванильный ароматизатор для усиления вкуса.

Для окрашивания яиц к праздничному столу россияне предпочитают покупать наборы, где содержатся от пяти до семи разных оттенков. Такие наборы приобретают чаще, чем одноцветные гели-красители. Наиболее популярными оттенками для окрашивания яиц стали красный, желтый, синий, зеленый, розовый, фиолетовый и золотой. На такие красители россияне готовы потратить в среднем 274 рубля.

Для украшения яиц все еще чаще приобретают пищевые красители, однако, растут и продажи наклеек. Наиболее популярными у пользователей стали наклейки с узором «хохлома» и глиттером, жостовскими узорами и ангелами.