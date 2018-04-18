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Яндекс.Маркет закрывает программу «Заказ на Маркете»

Яндекс.Маркет закрывает программу «Заказ на Маркете» и убирает с сайта корзину для покупок. Как сообщается в рассылке для партнеров сервиса, это произойдет в конце мая. В дальнейшем сервис планирует развиваться в направлении поиска, сравнения товаров и предложения мест для их покупки.

К концу мая в предложениях, размещенных и по модели «Заказ на Маркете», и по модели «Переход на сайт», кнопка «В корзину» автоматически сменится на кнопку «В магазин». Все предложения, опубликованные только по модели «Заказ на Маркете», будут скрыты.

Помимо этого, в конце мая для продвижения всех предложений будет автоматически использоваться только ставка за клик. Это может сказаться в том числе и на позициях магазинов, работающих по модели «Переход на сайт».

Все методы работы API будут активны. Но значение параметра fee не будет учитываться в аукционе.

Магазины, работавшие по модели «Заказ на Маркете», сохранят доступ к данным об уже оформленных покупках, переписке с пользователями и статистике в личном кабинете, чтобы иметь возможность обработать оставшиеся заказы и завершить общение.

Специалисты Яндекс.Маркета советуют магазинам, работающим по двум программам, в течение мая полностью перейти на программу «Переход на сайт» и скорректировать стратегию управления ставками.

Магазинам, работающим только по программе «Заказ на Маркете», нужно оценить, готовы ли сайты к работе по программе «Переход на сайт».

Автор: Анна
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