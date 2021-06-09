Яндекс.Маркет закрывает раздел «Покупки»

Команда Яндекс.Маркета сообщила о финальной стадии объединения пользовательских витрин. В ближайшее время раздел «Покупки» будет закрыт, а его аудитория перенаправлена на Маркет. В мобильных приложениях Яндекс.Цены и Яндекс.Маркет ничего не меняется.

На основной витрине Маркета уже есть все возможности размещения и продвижения, что и в разделе «Покупки».

Раздел «Покупки» перестанет существовать на Маркете в течение одной-двух недель. В переходный период у части партнеров временно не будет возможности редактировать карточки самостоятельно. Правки можно вносить через службу поддержки, после этого редактировать карточку можно будет только так.

Маркет останется единой площадкой для выбора и покупки товаров: все модели продаж и рекламная платформа продолжат работать.

Некоторые категории (электроника, бытовая техника, компьютеры и детские коляски) полностью перейдут в формат маркетплейса до конца июня. Отправлять покупателей на сайты магазинов сервис будет, только если не найдется подходящих товаров для заказа прямо на Маркете.

Тарифы, порядок работы с витриной, заказами, складами и сортировочными центрами, личный кабинет и мобильные приложения остаются прежними. Не поменяется и ранжирование на поиске Маркета, где уже показываются предложения с кнопкой «В корзину» и учитываются ставки.