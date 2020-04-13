+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Яндекс.Маркет» заморозил проект «Суперчек»

Смотрите в каталоге
Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

«Яндекс.Маркет» решил заморозить приложение для сравнения цен в магазинах и оплаты товаров в обход кассы «Суперчек», которое тестировал с 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация показала не только необходимые шаги в трансформации ретейла, но и повышенный спрос на технологию самообслуживания. Однако в условиях экономической турбулентности было принято решение приостановить работу „Суперчека“, чтобы сфокусировать все усилия на поддержке основных бизнесов группы компаний, которые ежедневно помогают миллионам пользователей по всей стране», — сообщила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (совместный проект со Сбербанком) заработало в бета-версии в июле 2019 года. Сервис показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки.

В приложении можно посмотреть ассортимент магазинов и составить список покупок, выбирая наиболее выгодные предложения, выбирать и способ покупки — доставка или самовывоз из магазина. Осенью 2019 года в приложении появилась функция, позволяющая самостоятельно сканировать и оплачивать товары, минуя кассу.

Компании и сервисы: Сбербанк России, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 апреля / Комментарии
Группа компаний «Обувь России» и маркетплейс Беру договорились о сотрудничестве

Группа компаний «Обувь России» и маркетплейс Беру договорились о сотрудничестве

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, и маркетплейс Беру подписали договор о сотрудничестве. В рамках партнерства Беру поможет Группе компаний привлечь новых покупателей за счет выставления товаров на своей онлайн-витрине.

далее →

3 апреля / Комментарии
ВКонтакте и Одноклассники начали удваивать бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса

ВКонтакте и Одноклассники начали удваивать бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса

ВКонтакте и Одноклассники запускают акцию для поддержки малого и среднего бизнеса: до 30 июня они будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформах. Кроме того, соцсети запускают страницы со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, полезной во время сложной для бизнеса ситуации.

далее →

1 апреля / Комментарии
«Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов

«Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов

Розничная сеть «Лента» и сервис доставки продуктов iGooods запустили платформу на основе технологии Whitelabel, которая позволяет оформить заказ на сайте ритейлера.

далее →

1 апреля / Комментарии
KUPIVIP становится полноценным FMCG маркетплейсом

KUPIVIP становится полноценным FMCG маркетплейсом

Онлайн-ритейлер KUPIVIP расширяет торговый ассортимент до FMCG-товаров и становится полноценным FMCG-маркетплейсом. В скором времени на сайте появятся товары для дома, дачи и сада, домашних животных, хобби, развлечений и фитнеса. Также компания запустит в продажу продукты здорового питания, книги и косметику.

далее →

1 апреля / Комментарии
Яндекс.Маркет поддержит интернет-магазины

Яндекс.Маркет поддержит интернет-магазины

Сервис Яндекс.Маркет предоставит бонусы магазинам, которым сейчас особенно нужна поддержка. Также меняются правила получения отсрочки платежа и некоторые процедуры проверки магазинов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!