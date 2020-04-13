«Яндекс.Маркет» заморозил проект «Суперчек»

«Яндекс.Маркет» решил заморозить приложение для сравнения цен в магазинах и оплаты товаров в обход кассы «Суперчек», которое тестировал с 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация показала не только необходимые шаги в трансформации ретейла, но и повышенный спрос на технологию самообслуживания. Однако в условиях экономической турбулентности было принято решение приостановить работу „Суперчека“, чтобы сфокусировать все усилия на поддержке основных бизнесов группы компаний, которые ежедневно помогают миллионам пользователей по всей стране», — сообщила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (совместный проект со Сбербанком) заработало в бета-версии в июле 2019 года. Сервис показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки.

В приложении можно посмотреть ассортимент магазинов и составить список покупок, выбирая наиболее выгодные предложения, выбирать и способ покупки — доставка или самовывоз из магазина. Осенью 2019 года в приложении появилась функция, позволяющая самостоятельно сканировать и оплачивать товары, минуя кассу.