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Яндекс.Маркет занял новый коворкинг сети Workki на Зубовском бульваре

Компания Яндекс.Маркет арендовала около 600 рабочих станций в новом коворкинге Workki, открывшемся на Зубовском бульваре. Компания заняла полностью четыре этажа общей площадью 3,9 тыс. кв. м. Консультантом сделки выступила JLL. Это первая в истории рынка недвижимости сделка аренды одной компанией коворкинга практически целиком.

Workki расположен непосредственно на Садовом кольце, в двух минутах от метро «Парк Культуры» и в шаговой доступности от Фрунзенской набережной и ЦПКиО им. Горького. Помимо рабочих мест в Workki, Яндекс.Маркет продолжит занимать одно из зданий бизнес-центра «Красная роза» на улице Льва Толстого.

«Компания Яндекс.Маркет очень динамично растет, в прошлом году у нас появились новые проекты — маркетплейс Беру и площадка для трансграничной торговли Bringly. Наша команда расширяется и нам необходимо больше места для комфортной работы. Близость коворкинга к нашему центральному офису позволит оптимизировать процессы и сохранить коммуникацию между сотрудниками», — комментирует Шломит Груман-Навот, HR директор Яндекс.Маркета.

Евгений Овчинников, коммерческий директор Сети коворкингов Workki, говорит: «Ещё до открытия первой локации нашей Сети мы предсказывали бум спроса на корпоративные коворкинги и рады тому, что наш прогноз начал претворяться в жизнь. Сегодня в портфеле Workki — более 13,5 тыс. кв. м, и мы не останавливаемся на достигнутом. В феврале был запущен новый объект вблизи метро „Комсомольская“. В планах — ещё два этажа на Зубовском бульваре. При помощи команды JLL новый проект Workki Park Kultury практически полностью был арендован ещё до открытия. Мы рады сотрудничеству с такой компанией, как Яндекс.Маркет, и надеемся, что ее команда оценит стильный дизайн, комфортные рабочие места и концепцию вдохновляющего офисного пространства Workki в целом».

По данным компании JLL, рынок гибких рабочих пространств активно развивается: так, в 2017 году только в Москве появилось свыше 1,6 тыс. рабочих станций, а в 2018 году этот показатель вырос более чем вдвое — рынок пополнился ещё 3,8 тыс. новых мест.

«Уже несколько лет мы наблюдаем рост популярности коворкингов, и, уверены, этот тренд сохранится в будущем. Данный офисный формат позволяет привлекать и удерживать талантливые кадры, а также помогает компаниям быстрее адаптироваться к макроэкономическим изменениям и цифровой трансформации рынка, обеспечивая необходимую гибкость, — комментирует Мария Ильяшенко, старший консультант отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL. — Именно поэтому мы предложили Яндекс.Маркету коворкинг в качестве эффективной альтернативы традиционному офису. Близость к текущей штаб-квартире компании позволит оптимизировать многие процессы и упростит коммуникацию между работниками, располагающимися в разных объектах. Переезд части постоянных сотрудников компании в коворкинг является пока что беспрецедентным событием для российского рынка, но уверены, что в будущем этому примеру последуют многие крупные корпоративные клиенты благодаря гибкости и прозрачности таких офисных решений».

Автор: Анна
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