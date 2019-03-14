+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет заплатил паблишерам 203 миллиона рублей

Яндекс.Маркет опубликовал первые итоги работы своей собственной партнёрской сети. За 2018 год паблишеры, подключившиеся к программе, получили от Маркета 203 миллиона рублей.

Партнёрская сеть Яндекс.Маркета позволяет владельцам интернет-площадок размещать на своих ресурсах два типа инструментов: виджеты и партнёрские ссылки.

Виджеты могут автоматически подбирать релевантные контенту товары исходя из заголовка или других элементов страницы, на которой они расположены. Таким образом, CTR некоторых виджетов достигает 20%.

Офферный виджет Яндекс.Маркета

Для блогеров и владельцев пабликов доступны реферальные ссылки. Они могут вести не только на карточки товаров, но и на любые другие разделы Маркета, например, тематические подборки.

Владелец площадки получает оплату за каждый переход пользователя в интернет-магазин. В среднем, Маркет делится с паблишерами 60% стоимости клика. В текущем виде программа работает уже год и за это время позволила партнёрам заработать 203 миллиона рублей.

«Мы решили развивать собственную партнёрскую сеть, а не подстраиваться под возможности сторонних проектов. Наша сеть уникальна тем, что создана для работы именно с сервисом сравнения цен. Благодаря этому мы предоставляем партнёру гибкие и удобные инструменты, которые легко встраиваются в его платформу. Список инструментов, которые мы предлагаем, подходит большому количеству паблишеров: начиная от вебмастеров и заканчивая арбитражниками. Мы можем работать практически со всеми. В дальнейшем сеть будет развиваться и дальше, превращаясь в кросс-сервисный инструмент. Партнёры смогут подключиться и к продвижению товаров наших маркетплейсов Беру и Bringly», — прокомментировала новость менеджер дистрибуционных проектов Яндекс.Маркета Анна Самаркина.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 марта / Комментарии
Всё будет по-новому: Тренды в ecommerce — 2019 на ECOM Expo’19

Всё будет по-новому: Тренды в ecommerce — 2019 на ECOM Expo’19

Стандартный набор инструментов на рынке знают все, а расти необходимо. Наступает время творить. Но от чего отталкиваться в 2019 году? Порядка 300 технологий на ECOM Expo’19 помогут вам подобрать уникальное решение для вашего интернет-магазина и взглянуть на привычные вещи по-новому. Раскрываем тренды наступающего года.

далее →

14 марта / Комментарии
Mail.Ru запускает функцию группировки писем из интернет-магазинов на основе машинного обучения

Mail.Ru запускает функцию группировки писем из интернет-магазинов на основе машинного обучения

Почта Mail.ru запустила функцию группировки писем с онлайн-заказами с отслеживанием статуса покупки. Эта возможность доступна не только для новых покупок но и для покупок, совершенных за последние два месяца.

далее →

14 марта / Комментарии
К 2024 году российский рынок электронной торговли достигнет 2,78 трлн руб

К 2024 году российский рынок электронной торговли достигнет 2,78 трлн руб

Несмотря на стагнацию аудитории интернет-пользователей, рынок электронной коммерции к 2024 году достигнет 2,78 трлн руб. Онлайн-ритейлеры будут развиваться за счет наращивания количества заказов на одного пользователя и займут 8,5% от оборота всего российского ритейла

далее →

11 марта / Комментарии
Онлайн-продажи в кредит — исследование Яндекс.Кассы

Онлайн-продажи в кредит — исследование Яндекс.Кассы

Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность в России онлайн-торговли в кредит. В исследовании учитывались платежи с помощью сервиса «Заплати по частям», который появился у Яндекс.Кассы в марте 2018 года и используется на более чем 8 тыс. сайтов рунета.

далее →

6 марта / Комментарии
Подарки на 8 Марта и 23 февраля — исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

Подарки на 8 Марта и 23 февраля — исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета изучили спрос пользователей Яндекс.Маркета и платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта и 23 февраля. Оказалось, что каждый праздник — повод прицениться к самокату и купить билеты в кино.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!