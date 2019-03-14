Яндекс.Маркет заплатил паблишерам 203 миллиона рублей
Яндекс.Маркет опубликовал первые итоги работы своей собственной партнёрской сети. За 2018 год паблишеры, подключившиеся к программе, получили от Маркета 203 миллиона рублей.
Партнёрская сеть Яндекс.Маркета позволяет владельцам интернет-площадок размещать на своих ресурсах два типа инструментов: виджеты и партнёрские ссылки.
Виджеты могут автоматически подбирать релевантные контенту товары исходя из заголовка или других элементов страницы, на которой они расположены. Таким образом, CTR некоторых виджетов достигает 20%.
Офферный виджет Яндекс.Маркета
Для блогеров и владельцев пабликов доступны реферальные ссылки. Они могут вести не только на карточки товаров, но и на любые другие разделы Маркета, например, тематические подборки.
Владелец площадки получает оплату за каждый переход пользователя в интернет-магазин. В среднем, Маркет делится с паблишерами 60% стоимости клика. В текущем виде программа работает уже год и за это время позволила партнёрам заработать 203 миллиона рублей.
«Мы решили развивать собственную партнёрскую сеть, а не подстраиваться под возможности сторонних проектов. Наша сеть уникальна тем, что создана для работы именно с сервисом сравнения цен. Благодаря этому мы предоставляем партнёру гибкие и удобные инструменты, которые легко встраиваются в его платформу. Список инструментов, которые мы предлагаем, подходит большому количеству паблишеров: начиная от вебмастеров и заканчивая арбитражниками. Мы можем работать практически со всеми. В дальнейшем сеть будет развиваться и дальше, превращаясь в кросс-сервисный инструмент. Партнёры смогут подключиться и к продвижению товаров наших маркетплейсов Беру и Bringly», — прокомментировала новость менеджер дистрибуционных проектов Яндекс.Маркета Анна Самаркина.