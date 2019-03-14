Яндекс.Маркет заплатил паблишерам 203 миллиона рублей

Яндекс.Маркет опубликовал первые итоги работы своей собственной партнёрской сети. За 2018 год паблишеры, подключившиеся к программе, получили от Маркета 203 миллиона рублей.

Партнёрская сеть Яндекс.Маркета позволяет владельцам интернет-площадок размещать на своих ресурсах два типа инструментов: виджеты и партнёрские ссылки.

Виджеты могут автоматически подбирать релевантные контенту товары исходя из заголовка или других элементов страницы, на которой они расположены. Таким образом, CTR некоторых виджетов достигает 20%.

Офферный виджет Яндекс.Маркета

Для блогеров и владельцев пабликов доступны реферальные ссылки. Они могут вести не только на карточки товаров, но и на любые другие разделы Маркета, например, тематические подборки.

Владелец площадки получает оплату за каждый переход пользователя в интернет-магазин. В среднем, Маркет делится с паблишерами 60% стоимости клика. В текущем виде программа работает уже год и за это время позволила партнёрам заработать 203 миллиона рублей.