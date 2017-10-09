Яндекс.Маркет запускает первый центр исполнения заказов

Яндекс.Маркет начал тестирование первого офлайн-центра исполнения заказов (фулфилмент-центра), из которого будут доставляться посылки по всей России. Как сообщает «Коммерсант», комплекс площадью более 30 тыс. кв. м расположен в Подмосковье и способен обрабатывать до 10 тыс. посылок в день. Еще три центра в Подмосковье находятся в процессе подключения.

Представители Яндекс.Маркета подтвердили эту информацию:

«Управление всеми процессами формирования и отправки заказа происходит благодаря IT-системе управления заказами собственной разработки,— сообщили в компании.— Она полностью интегрирована с „Маркетом“ и легко масштабируется для подключения других фулфилмент-центров. В числе ее функций — предоставление полной информации о товаре и остатках, распределение товаров между несколькими центрами хранения, прогнозирование стоков и запросов на сезонные товары».

Доставку будут осуществлять партнеры сервиса «Яндекс.Доставка». Тестирование центра продлится около месяца, в ноябре его услуги станут доступны всем магазинам «Яндекс.Маркета».

Напомним, в 2016 году оборот Яндекс.Маркета составил около 100 млрд руб. Каждый месяц сервис посещают более 20 млн человек, товары предлагают около 20 тыс. интернет-магазинов. По итогам первого полугодия 2017 года выручка агрегатора увеличилась на 17%, до 2,463 млрд руб. В августе Яндекс и Сбербанк объявили о намерении до конца года создать на базе Яндекс.Маркета совместное предприятие с равными долями, в которое Сбербанк вложит 30 млрд руб.