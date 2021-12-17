Яндекс.Маркет запускает продажи для бизнеса

Яндекс.Маркет планирует выйти на рынок b2b-продаж в начале 2022 года. Новое направление «Маркет для бизнеса» поможет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям быстро и удобно закупить все необходимое для своего бизнеса от товаров для офиса до косметических средств и стройматериалов.

На момент запуска юрлицам и ИП будет доступно до 100 тыс товаров с собственного склада Яндекс.Маркета, включая канцелярские принадлежности, мебель для офиса, антисептики, косметические средства и стройматериалы. В будущем сервис планирует значительно расширить товарную линейку за счет подключения к b2b-продажам сторонних продавцов.

Выбрать товар и оформить заказ можно будет на отдельной витрине. На старте b2b-продаж оплатить заказ можно будет переводом на расчетный счет. В будущем сервис также планирует добавить другие популярные у бизнеса способы оплаты. Все документы по закупкам на Маркете оформляются полностью онлайн.

Сервис доставит товар со своего склада Софьино в Подмосковье в течение 1-2 дней с момента оплаты. После покупки юрлицо сможет вернуть часть расходов до 20% НДС.

Маркет запустит продажи для бизнеса в Москве и Московской области в начале следующего года. Позднее услуга появится и в других городах.

В будущем сервис планирует добавить несколько новых функций для закупок: например, быструю доставку, скидки и бонусы за покупки, консультации со специалистом.