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Яндекс.Маркет запустил доставку лекарств за 1–2 часа

Яндекс.Маркет запустил продажи лекарств, которые отпускаются без рецепта. Доставить заказы Маркет обещает за 1–2 часа прямо до двери. Товары доступны в разделе «Яндекс.Маркет Express».

Развозить заказы за 1–2 часа Маркету помогает Яндекс.Доставка. Маркетплейс уже сотрудничает с тремя аптечными сетями — Диалогом, Риглой, Самсон-Фармой — и подключает новых партнёров. В ассортименте маркетплейса около 2500 безрецептурных лекарств с доставкой до двери. К концу года сервис планирует увеличить их количество до 4000.

Получить лекарства из Маркета с доставкой можно по всей Москве. В сентябре сервис запустит услугу ещё в 13 городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Самаре, Перми, Уфе, Волгограде.

Маркетплейс продолжит развивать доставку лекарственных препаратов и планирует участвовать в пилотных проектах по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Безрецептурные препараты до сих пор можно было заказывать на Маркете только с самовывозом из аптек. Минувшим летом сервис в режиме пилота протестировал доставку до двери и теперь запустил эту услугу для всех пользователей.

Автор: Анна
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