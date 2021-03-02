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Яндекс.Маркет запустил доставку свежих продуктов от Яндекс.Еды

Яндекс.Маркет начал продавать свежие продукты с доставкой за 1–2 часа. Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнёры Яндекс.Еды.

На первом этапе проекта к маркетплейсу подключились гипермаркеты Metro Cash&Carry. Пользователям Маркета доступно более 6000 наименований товаров.

«Маркет постоянно расширяет ассортимент — сейчас у нас уже более 2 миллионов разновидностей товаров. Наша цель — сделать так, чтобы клиенты могли купить у нас всё необходимое: от новинок электроники до сливочного масла. Сейчас мы тестируем в Казани новую схему работы с партнёрами Яндекс.Еды, чтобы пользователи могли заказать у нас свежие продукты с быстрой доставкой. В будущем мы будем расширять географию эксперимента и увеличивать число магазинов-партнёров», — заявила Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса Яндекса (Яндекс.Лавка, доставка Яндекс.Еды из ритейла, продукты и товары повседневного спроса на Яндекс.Маркете) достиг 24 миллиардов рублей. «Это делает Яндекс одним из крупнейших, если не крупнейшим игроком на рынке e-grocery в России», — отметил Даниил Шулейко, директор бизнес-группы e-com и ridetech Яндекса. За год grocery-бизнес Яндекса вырос на 366%. По оценке Инфолайн, за тот же период в целом рынок розничных онлайн-продаж продовольственных товаров увеличился на 214%.

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Автор: Анна
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