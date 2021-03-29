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Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку

Яндекс.Маркет и Доставка Яндекс GO запустили экспресс-доставку из партнёрских магазинов. Для быстрой доставки уже доступно около 20 тысяч наименований товаров — от iPhone до дрели. Курьеры-партнёры «Доставки» привезут их покупателю за 1–2 часа. К концу года ассортимент таких товаров вырастет до 300 тысяч.

Товары, доступные для быстрой доставки, отмечены бейджем “Доставим за 1-2 часа”. Чтобы найти их можно воспользоваться фильтром «Доставим сегодня» или зайти в раздел каталога "Экспресс-доставка" на сайте или в мобильном приложении Яндекс.Маркета.

«Раньше продавцы, получая заказ в интернете, искали нужный товар в одном из своих магазинов, раскиданных по городу, заказывали из него доставку в сортировочный центр и уже оттуда направляли клиенту. Но если товар уже лежит в магазине рядом с интернет-покупателем, то это неоправданно дорогой и долгий путь, — комментирует Татьяна Умряева, руководитель сервиса Яндекс.Маркет. — Теперь продавцу достаточно собрать заказ в магазине и связаться с платформой «Доставки Яндекс Go» и курьер заберёт посылку из магазина и отвезёт по нужному адресу. На всё это нужно не больше двух часов».

Экспресс-доставка тестируется в Москве и стоит 199 рублей. При заказе на сумму больше 5 тысяч рублей она будет бесплатной. В ближайшую неделю услуга также станет доступна жителям Екатеринбурга и Казани и будет стоить 99 рублей. В течение пары недель экспресс-доставкой смогут воспользоваться в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а до конца года она заработает в других городах.

Наряду с экспресс-доставкой можно, как и раньше, получить товар в обычном режиме — бесплатно на следующий день. А чтобы не ждать курьера и не быть привязанным ко времени — заказать доставку из Маркета по клику.

Автор: Анна
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