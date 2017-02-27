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Яндекс.Маркет запустил функцию оплаты через Apple Pay в мобильном приложении

В мобильном приложении Яндекс.Маркета появилась возможность оплаты покупок через Apple Pay. При оформлении заказа пользователю предлагается несколько способов оплаты. Выбрав среди них Apple Pay, покупатель один раз привязывает свою банковскую карту через приложение Apple Wallet и в дальнейшем подтверждает транзакции с помощью сканера отпечатка пальцев.

Функция доступна для мобильных устройств под управлением iOS 9 и выше.

Оплата покупок с помощью Apple Pay - это быстро и безопасно. Номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах, и не передается продавцу при оплате. Также Apple Pay не сохраняет информацию о транзакциях.

Опция доступна для зарегистрированных пользователей Яндекс.Маркета в магазинах, которые размещают предложения по программе «Заказ на Маркете» и предоставляют возможность предоплаты банковскими картами. 

Безналичная оплата банковскими картами становится все более популярна у пользователей интернет-магазинов. По данным совместного исследования Яндекс.Маркета и GFK, в 2016 году уже 71% онлайн-покупателей использовали банковские карты (в 2015 году – 69%).

Автор: Анна
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