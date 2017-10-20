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Яндекс.Маркет запустил оценки товаров и магазинов по параметрам

На Яндекс.Маркете появилась возможность оценивать магазины и товары по отдельным параметрам. Пользователи могут не только написать общий отзыв о продавце или товаре на площадке, но и по пятибалльной шкале поставить оценки по важным для выбора факторам.

Например, у магазина можно оценить скорость доставки и обработки заказа, ассортимент, удобство самовывоза и другие качества. Параметры оценки товара зависят от категорий. Например, у мобильного телефона это может быть экран, объем памяти, качество камеры. Список параметров оценки формируется для каждой категории и отображается в отдельном информационном блоке. Там же отображается новый блок рекомендаций ­— «Купили бы в магазине снова?» или «Порекомендовали бы товар друзьям?».

Новая шкала оценок дополняет популярную на Яндекс.Маркете систему отзывов. Они позволяют покупателям принять более взвешенное решение при выборе товара или магазина. На данный момент около 70% пользователей, оставляющих отзыв на Яндекс.Маркете, заполняют дополнительную анкету с оценками.

Автор: Анна
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