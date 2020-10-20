Яндекс.Маркет запустил первую крупную распродажу после ребрендинга

Сервис для выбора и покупок товаров Яндекс.Маркет запустил первую большую распродажу после объединения с маркетплейсом Беру. В Аномалии участвуют более 12 тысяч товаров, которые можно приобрести со скидками до 80%. Распродажа продлится до 31 октября.

Аномалия запустилась 12 октября. Самые выгодные предложения клиенты сервиса могут найти на электронику, компьютерную и бытовую технику. Помимо этого, скидки до 60% действуют и на детские товары. Например, клиенты сервиса могут приобрести стационарный блендер Kitfort за 2490 рублей или мясорубку Kitfort за 5590 рублей. Выгодные предложения можно найти и на товары от Huggies. Также в распродаже участвуют товары для дома и бытовая химия, товары для красоты и гигиены, товары для хобби и творчества, товары для животных и другие категории. За неделю Аномалии наиболее востребованными среди россиян категориями стали «Электроника», «Бытовая техника» и «Детские товары».

«Аномалия — наша первая крупная распродажа, которую мы запустили на основе единого сервиса. Для нас важно показать пользователям, что теперь на Яндекс.Маркете можно не только выбирать и сравнивать товары, но и покупать их. Мы надеемся, что благодаря распродаже пользователи получат новый опыт онлайн-заказов на сервисе, а большие скидки — до 80% — позволят сделать выгодные покупки ещё до „чёрной пятницы“», — прокомментировал Андрей Филатов, директор по маркетингу Яндекс.Маркета.

С 1 октября Яндекс.Маркет стал единым сервисом для онлайн-покупок. Пользователи могут использовать его как сервис для сравнения цен и как сервис для покупки товаров. Маркетплейс Беру стал частью Яндекс.Маркета и теперь доступен в новом разделе «Покупки». У пользователей появился единый личный кабинет Маркета, где находятся корзина, история заказов на Беру и все накопленные Беру Бонусы, но уже с новым названием — Маркет Бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки Яндекс.Плюс сохранились.