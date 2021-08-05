+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Маркет запустил покупки в кредит

За товары на Яндекс.Маркете пользователи теперь могут платить в кредит. Первым партнёром сервиса по этой услуге стал Тинькофф. Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе прямо во время оформления заказа — и банк рассмотрит её меньше чем за две минуты. Новая возможность позволяет, например, купить и получить с доставкой дорогой товар вроде смартфона, велосипеда или кухонного гарнитура, а за заказ рассчитаться потом.

Пользователи Яндекс.Маркета могут взять кредит у Тинькофф для оплаты покупки на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. рублей и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока. Есть возможность досрочного погашения. В кредит пользователь может купить на маркетплейсе один или сразу несколько товаров единым заказом. Сейчас таким образом можно оплатить товары, которые Маркет доставляет сам. Скоро кредиты станут действовать и для товаров, которые привозят магазины-партнёры маркетплейса.

Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на Яндекс.Маркете или в корзине при оформлении заказа. Дальше маркетплейс предлагает заполнить короткую заявку — указать удобный срок кредита, контакты и паспортные данные. Сервис мгновенно передаёт заявку банку, и он сразу её рассматривает.

Если заказ на Яндекс.Маркете делает клиент Тинькофф, после одобрения кредита платёж моментально проходит — и маркетплейс сразу передаёт товар на доставку. Всем остальным покупателям после рассмотрения заявки нужно ещё подписать кредитный договор. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита на Маркете. Документы необязательно подписывать сразу — пользователь может сделать это в течение двух недель. Как только это произойдёт, покупка в кредит будет оплачена — и в разделе «Мои заказы» на маркетплейсе пользователь сможет выбрать дату её доставки.

Погашать кредит можно в приложении Тинькофф. Если пользователь решит вернуть товар, купленный на Яндекс.Маркете в кредит, то ничего не потеряет. В этом случае банк автоматически закроет кредит и возвратит покупателю уже заплаченные деньги. Если вернуть не весь заказ, а только несколько товаров из него — банк пересчитает кредит с учётом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесённых сумм.

Покупать в кредит можно на сайте и в приложении Яндекс.Маркета, обновлённом до последней версии. Новая возможность доступна любому пользователю от 18 до 70 лет с российским гражданством и регистрацией на территории РФ. В дальнейшем сервис может подключить к услуге и другие банки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 августа / Комментарии
Почти в 2,5 раза больше россиян стали использовать Pay-платежи

Почти в 2,5 раза больше россиян стали использовать Pay-платежи

Российские пользователи стали чаще оплачивать покупки по технологии Pay. Число таких бесконтактных платежей за семь месяцев 2021 года выросло на 36%, оборот — в 2,4 раза, а количество плательщиков — почти в 2,5 раза. А наибольший рост, в 11,3 раза, был среди покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему Сбера).

далее →

3 августа / Комментарии
DPD реализовал функцию оплаты чаевых курьеру в приложении

DPD реализовал функцию оплаты чаевых курьеру в приложении

Логистический оператор DPD выпустил обновленную версию мобильного приложения. Теперь пользователи смогут отметить работу курьера с помощью чаевых. 

далее →

20 июля / Комментарии
Apple Pay становится доступен держателям карт платежной системы «Мир»

Apple Pay становится доступен держателям карт платежной системы «Мир»

Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков.

далее →

30 июня / Комментарии
ЮKassa запускает «Безопасную сделку» для С2С-платформ

ЮKassa запускает «Безопасную сделку» для С2С-платформ

ЮKassa (входит в экосистему Сбера) запускает «Безопасную сделку» — решение для расчетов между пользователями на С2С-платформах. Оно подходит маркетплейсам, доскам объявлений, сервисам по поиску специалистов, агрегаторам такси, службам курьерской доставки и другим площадкам для сделок между физлицами. 

далее →

10 июня / Комментарии
Почта России и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам

Почта России и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам

Почта России и банк ВТБ запустили новый способ мгновенной оплаты курьерской доставки через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Теперь клиенты Почты России могут оплатить доставку писем и посылок, отсканировав специальный QR-код.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!