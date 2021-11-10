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Яндекс.Маркет запустил продажи одежды и обуви от известных брендов

Пользователи теперь могут заказать на Яндекс.Маркете одежду, обувь и аксессуары разных брендов: Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris и других. Для развития этой категории товаров сервис обновил интерфейс, создал отдельные зоны на своём складе для правильного хранения одежды и обуви, внедрил быстрые возвраты и частичный выкуп товаров. Благодаря всему этому пользователи теперь могут покупать одежду и обувь на сервисе так же удобно, как в офлайн-магазинах.

Новое направление Маркета возглавила Дарья Золотухина, которая до этого отвечала за маркетинг в бизнес-группе e-com и ridetech Яндекса. Помимо одежды и обуви, она теперь руководит категориями спортивных и детских товаров, а ещё собственными торговыми марками сервиса.

«Мы рассчитываем, что в будущем продажа одежды и обуви станет одним из главных драйверов роста бизнеса Маркета. Мы планируем довести долю этой категории примерно до 20% в товарообороте всех сервисов электронной коммерции Яндекса», — говорит Дарья Золотухина.

В категории одежды, обуви и аксессуаров уже продаются товары десятков брендов из разных ценовых сегментов. Сервис будет расширять и список партнёров, и ассортимент — в том числе премиальными товарами. У Яндекса уже есть опыт развития премиального бренда — это Ultima в Яндекс Go: автомобили премиум-класса со специально обученными водителями.

Для хранения одежды и обуви сервис оборудовал отдельные зоны на своём складе в подмосковном Софьине. Благодаря этому вещи сохраняют товарный вид и приезжают к покупателям в таком же хорошем состоянии, как на магазинных полках. В будущем такие зоны появятся и на других складах Маркета.

Автор: Анна
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