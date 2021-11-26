Яндекс.Маркет запустил собственную торговую марку цветов

Продавцы цветов, которые торгуют на Яндекс.Маркете, теперь могут добавить к своему ассортименту эксклюзивные букеты от маркетплейса. Для этого сервис запустил собственную торговую марку цветов: изучил цветочный онлайн-рынок в России, выяснил, какие букеты пользователи выбирают чаще всего, и составил рецепты для создания самых востребованных букетов. Магазины смогут сами делать эти букеты и продавать на Маркете, а сервис привезёт цветы получателям с экспресс-доставкой за 1–2 часа. Таким образом цветочные магазины смогут расширить свой ассортимент на маркетплейсе и повысить продажи.

Сервис разрабатывает рецепты для букетов, которые можно подарить в самых разных случаях — на день рождения, свадьбу или, например, День матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В рецептах Маркет подробно описывает, цветы каких сортов и оттенков взять для букетов, в каком количестве и с какой длиной стеблей. Сейчас у сервиса есть две линейки букетов. В каждой из них букеты бывают трёх размеров и стоят от 1250 до 4000 рублей. Маркетплейс создал также рецепт отдельного букета, который бывает только одного размера и стоит 5600 рублей. Эксклюзивные букеты приезжают в фирменных коробках Маркета, которые оберегают цветы во время доставки. Сервис продолжит создавать новые букеты под собственной торговой маркой, которые можно будет подарить на разные праздники. Например, скоро маркетплейс выпустит рецепты букетов для Нового года и Рождества.

При разработке рецептов сервис не только подбирает состав букетов, но и определяет доступные цены, за которые пользователи будут готовы купить эти цветы. Создать первые рецепты Маркету помогла компания «Простоцветы». Она же первой стала собирать эксклюзивные букеты, которые могут заказать пользователи в Москве.

Торговать на сервисе такими букетами смогут и другие продавцы цветов, которые работают в регионах, где действует доставка из маркетплейса за 1–2 часа. Сейчас она работает в 20 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других регионах. Чтобы торговать эксклюзивными букетами Маркета, продавцу достаточно запустить продажи на сервисе и подключить экспресс-доставку. Маркетплейс поделится с магазином рецептами букетов и расскажет, как их создать.