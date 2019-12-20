Яндекс.Маркет запустил спецпроект с LEGO
Яндекс.Маркет запустил спецпроект с компанией LEGO в рамках кампании «Rebuild the World. Построй свой мир». Его цель — показать, что при сборке конструктора не стоит ограничиваться только инструкцией.
Спецпроекты с производителями появились на Яндекс.Маркете летом этого года. Нестандартные продуктовые решения помогают пользователям больше узнать об ассортименте вендора и выбрать подходящий для себя товар.
Для этого проекта из деталей LEGO собрали настоящие вещи из абсолютно разных категорий: бытовая техника и электроника, обувь и коляски, умные часы и мягкие игрушки. Карточки товаров, построенных из кубиков LEGO, разместили внутри карточек реальных товаров на Яндекс.Маркете. В них можно посмотреть видео, как шла LEGO-стройка, и из каких наборов собрали товар. Также оттуда можно перейти на большую бренд-страницу LEGO.
Все LEGO товары на Яндекс.Маркете отмечены кнопкой с узнаваемым кубиком.
«LEGO — это давно не только детская игрушка. Это больше, чем просто конструктор. С его помощью можно создать абсолютно всё: стиральную машинку и торт, расчёску и смартфон. Мы решили показать, что не надо ограничиваться инструкцией — построить можно всё! Карточки с товарами LEGO дают очень хорошие результаты и не рушат путь пользователя. Средний показатель перехода на LEGO-таб с карточки товара составил 4,7%, что на порядок эффективнее медийного размещения, где CTR в среднем составляет 0,22%. Найти страницу спецпроекта очень легко — достаточно просто нажать на дудл около логотипа Яндекс.Маркета», — сказал Борис Искрицкий, руководитель отдела развития бизнеса Яндекс.Маркета.