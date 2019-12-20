Яндекс.Маркет запустил спецпроект с LEGO

Яндекс.Маркет запустил спецпроект с компанией LEGO в рамках кампании «Rebuild the World. Построй свой мир». Его цель — показать, что при сборке конструктора не стоит ограничиваться только инструкцией.

Спецпроекты с производителями появились на Яндекс.Маркете летом этого года. Нестандартные продуктовые решения помогают пользователям больше узнать об ассортименте вендора и выбрать подходящий для себя товар.

Для этого проекта из деталей LEGO собрали настоящие вещи из абсолютно разных категорий: бытовая техника и электроника, обувь и коляски, умные часы и мягкие игрушки. Карточки товаров, построенных из кубиков LEGO, разместили внутри карточек реальных товаров на Яндекс.Маркете. В них можно посмотреть видео, как шла LEGO-стройка, и из каких наборов собрали товар. Также оттуда можно перейти на большую бренд-страницу LEGO.

Все LEGO товары на Яндекс.Маркете отмечены кнопкой с узнаваемым кубиком.