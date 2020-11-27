+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Яндекс.Маркет запустил трансляции о товарах для продавцов и производителей

Яндекс.Маркет запустил на сервисе прямые трансляции, во время которых магазины и производители товаров могут самостоятельно или с помощью блогеров рассказывать о своих товарах.

Первые стримы запустились на десктопной и мобильной версиях сайта Маркета, а ведущими стали блогеры Яндекс.Дзена. Во время эфира они общаются со зрителями в чате и могут давать скидку на товары партнёра. Блогеры Дзена делятся своим опытом и рекомендациями, в живой манере рассказывают и показывают то, что понятно и полезно для потребителей. Лучше всего рассказать о товаре может тот, кто сам им пользуется, — на этом принципе строится социальная коммерция на платформе.

В будущем Маркет планирует развивать промоинструменты, доступные партнёрам во время прямых эфиров. Например, возможность дарить покупателю подарок к заказу или установить специальную цену на товар для первых покупателей. Также Маркет хочет увеличить аудиторию трансляций за счёт интеграции с другими сервисами экосистемы Яндекса. Планируется, что эфиры будут проводиться на платформе Яндекс.Дзена, аудитория которого составляет 19 миллионов человек в день.

«Прямой эфир — эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения знания о бренде и лояльности к нему. Кроме того, у партнёра остаётся запись трансляции. Однако этим инструментом нужно уметь пользоваться: надо делать качественный вовлекающий контент, грамотно подбирать товары для трансляций, найти подходящего ведущего, который может общаться с аудиторией через экран. Магазин может взять в помощники блогера, профессионального ведущего или освоить трансляции самостоятельно. Со всем этим мы в будущем будем партнёру помогать», — отметил Дмитрий Зимин, менеджер продукта live-commerce Яндекс.Маркета.

Среди брендов, которые вместе с блогерами Яндекс.Дзена уже успешно провели трансляции на Маркете, — SOKOLOV, Toplash, LEGO, Lion, HONOR, Frudia, Jardin. Прямые эфиры на Маркете проходят каждую неделю в разных товарных категориях. В следующем году провести трансляцию можно будет через личный кабинет партнёра, а пока для этого бренду или магазину необходимо обратиться к своему менеджеру на Маркете.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 ноября / Комментарии
Сбербанк ведет переговоры о партнерстве с «М.Видео»

Сбербанк ведет переговоры о партнерстве с «М.Видео»

Сбербанк ведет переговоры о партнерстве в сфере e-commerce с маркетплейсом Goods.ru, которым владеет группа «М.Видео-Эльдорадо». Речь может идти о покупке как маркетплейса, так и всей группы «М.Видео-Эльдорадо».

далее →

23 ноября / Комментарии
AliExpress Россия запускает ток-шоу для продавцов

AliExpress Россия запускает ток-шоу для продавцов

AliExpress запустили свое ток-шоу с продавцами. Шоу называется «Продали на Али», формат — диалог начинающего продавца, опытного продавца и эксперта платформы. Пилотные выпуски посвящены моде, товарам для дома и товарам для красоты.

далее →

20 ноября / Комментарии
Платформа Яндекс.Дзен заключила с маркетплейсом Joom эксклюзивное партнёрское соглашение

Платформа Яндекс.Дзен заключила с маркетплейсом Joom эксклюзивное партнёрское соглашение

Блог-платформа Яндекс.Дзен подписала с маркетплейсом Joom партнёрское соглашение в России и странах СНГ. По его условиям зарабатывать на размещении ссылок товаров Joom с помощью виджетов смогут только блогеры, у которых есть каналы в Дзене.

далее →

19 ноября / Комментарии
YouTube запускает новый формат аудиорекламы

YouTube запускает новый формат аудиорекламы

В официальном блоге Google появилась информация о том, что YouTube запускает новый формат аудиорекламы. Услуга пока находится в стадии тестирования, но платформа считает, что аудио кампании будут так же эффективны, как и визуальные.

далее →

17 ноября / Комментарии
Яндекс.Маркет тестирует новую модель подключения продавцов

Яндекс.Маркет тестирует новую модель подключения продавцов

Яндекс.Маркет в тестовом режиме подключает партнёров по модели «Продажи с доставкой магазина». С новой схемой сотрудничества Маркет станет более гибким для партнёров и предложит больше возможностей для выбора оптимальной модели размещения. Соответственно увеличится ассортимент, доступный для покупки на Маркете.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!