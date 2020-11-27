Яндекс.Маркет запустил трансляции о товарах для продавцов и производителей

Яндекс.Маркет запустил на сервисе прямые трансляции, во время которых магазины и производители товаров могут самостоятельно или с помощью блогеров рассказывать о своих товарах.

Первые стримы запустились на десктопной и мобильной версиях сайта Маркета, а ведущими стали блогеры Яндекс.Дзена. Во время эфира они общаются со зрителями в чате и могут давать скидку на товары партнёра. Блогеры Дзена делятся своим опытом и рекомендациями, в живой манере рассказывают и показывают то, что понятно и полезно для потребителей. Лучше всего рассказать о товаре может тот, кто сам им пользуется, — на этом принципе строится социальная коммерция на платформе.

В будущем Маркет планирует развивать промоинструменты, доступные партнёрам во время прямых эфиров. Например, возможность дарить покупателю подарок к заказу или установить специальную цену на товар для первых покупателей. Также Маркет хочет увеличить аудиторию трансляций за счёт интеграции с другими сервисами экосистемы Яндекса. Планируется, что эфиры будут проводиться на платформе Яндекс.Дзена, аудитория которого составляет 19 миллионов человек в день.

«Прямой эфир — эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения знания о бренде и лояльности к нему. Кроме того, у партнёра остаётся запись трансляции. Однако этим инструментом нужно уметь пользоваться: надо делать качественный вовлекающий контент, грамотно подбирать товары для трансляций, найти подходящего ведущего, который может общаться с аудиторией через экран. Магазин может взять в помощники блогера, профессионального ведущего или освоить трансляции самостоятельно. Со всем этим мы в будущем будем партнёру помогать», — отметил Дмитрий Зимин, менеджер продукта live-commerce Яндекс.Маркета.

Среди брендов, которые вместе с блогерами Яндекс.Дзена уже успешно провели трансляции на Маркете, — SOKOLOV, Toplash, LEGO, Lion, HONOR, Frudia, Jardin. Прямые эфиры на Маркете проходят каждую неделю в разных товарных категориях. В следующем году провести трансляцию можно будет через личный кабинет партнёра, а пока для этого бренду или магазину необходимо обратиться к своему менеджеру на Маркете.