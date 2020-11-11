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Яндекс.Маркет запустил услугу «Отзывы за баллы»

Яндекс.Маркет запустил новую услугу для интернет-магазинов — «Отзывы за баллы». Она позволит увеличить интерес покупателей к товарам с помощью отзывов. Большое количество отзывов сильнее привлекает пользователей, что помогает увеличить число заказов.

Как работает услуга

При подключении услуги продавец устанавливает размер кешбэка, который списывается его баланса. Пользователи получают этот кешбэк, если они купили товары на Маркете и оставили отзывы о них. Это позволяет набрать больше отзывов и увеличить количество заказов.

Если нужно, продавец может указать, сколько отзывов необходимо набрать. По данным Маркета, хватает как минимум 10, чтобы повлиять на конверсию в заказы. В указанное число входят и отзывы за баллы, и обычные отзывы.

Как только накопится нужное количество, Маркет перестанет собирать отзывы за баллы Плюса. При желании вы можете увеличить целевое число отзывов или убрать его, чтобы они накапливались непрерывно.

Стоимость одного отзыва складывается из назначенных баллов (1 балл = 1 ₽) и комиссии Маркета — она составляет 10% от количества баллов. Например, если вы назначите 50 баллов, списано будет 55 ₽ или 1.67 у. е.

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Автор: Анна
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