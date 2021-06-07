«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств. Сервис заработает в течение ближайших двух недель, — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Доставка будет работать в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Пользователям будут доступны 2000 товарных позиций, в перспективе ожидается увеличение до 20 000. Доставлять лекарства будут либо курьеры самого «Яндекса», либо работники аптечной сети.

Первым партнёром «Маркета» на этом поприще стала сеть аптек «Самсон Фарма». В «Яндексе» отметили, что ведутся переговоры и с другими компаниями, однако подробностей не раскрыли.

С 2018 года заказать лекарства можно было на платформе «Беру», которую «Яндекс» развивал совместно со «Сбером». Оплатить и забрать заказ можно было только в ближайшей аптеке. С 1 октября 2020 года сервис «Беру» стал частью «Яндекс.Маркета».

С первого сентября этого года несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами — препараты можно будет купить на маркетплейсах. Дистанционно нельзя продавать наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты с объёмной долей этилового спирта свыше 25%.