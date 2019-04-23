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Яндекс.Маркет завершает эксперимент с бесплатным размещением товаров до 299 рублей

Яндекс.Маркет сообщил об окончании эксперимента с бесплатным размещением товаров до 299 рублей. Он должен был показать, заинтересованы ли магазины в размещении недорогих товаров для получения бесплатных переходов на сайт.

К сожалению, большого интереса аналитики Маркета не увидели. «С момента начала эксперимента в прошлом ноябре число предложений в этой ценовой категории почти не изменилось. Поэтому на постоянной основе внедрять правила, предложенные во время эксперимента, мы пока не готовы», — говорится в сообщении компании.

1 мая за клики по предложениям в категории до 299 рублей начнёт списываться плата — так же, как и за клики по остальным предложениям. Если вы добавили на Маркет недорогие товары, но не хотите размещать их платно, необходимо удатлить их из прайс-листа.

Кроме того, если вы управляете ставками с помощью сервиса PriceLabs или через API Маркета, можно просто скрыть такие предложения с сервиса. Достаточно оставить для них ставку 0.01 y.e. и воспользоваться настройкой «Не поднимать ставку до минимальной» в PriceLabs или соответствующим методом API.

Автор: Анна
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