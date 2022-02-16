«Яндекс.Маркет» займется импортом зарубежных брендов

Маркетплейсы вынуждены пересматривать бизнес в связи с острой конкуренцией. «Яндекс.Маркет» начнет самостоятельно импортировать продукцию известных зарубежных брендов, в том числе одежду и товары для дома, пишет Коммерсант. Между тем эксперты отмечают, что на рынке в целом наблюдается обратная тенденция: маркетплейсы стараются снижать долю товаров, которые продают сами, поскольку это несет финансовые риски.

«Яндекс.Маркет» возьмет на себя функции доставки, сертифицирования товаров в РФ и таможенного оформления.

Маркетплейс начнет с беговых дорожек WalkingPad и товаров для досуга BestWay. Другие бренды в компании пока не раскрывают, но не исключают также сценарий, при котором для некоторых из них компания в перспективе будет эксклюзивным импортером в Россию. Решение развивать именно прямые закупки, а не подключать иностранных продавцов к «Маркету», как это происходит обычно в сегменте трансграничной торговли, в компании объяснили тем, что такая модель позволяет предложить покупателям «уникальный ассортимент».

Другие маркетплейсы так же занимаются прямым импортом, так в Ozon говорят, что тоже сами ввозят в РФ товары fashion-брендов Tommy Hilfiger, EA7, Emporio Armani, OVS и другие. В компании рассматривают прямой импорт и других категорий, включая товары для дома и DIY. В Wildberries сообщили, что давно импортируют товары из-за рубежа, но доля такого оборота снижается из-за фокуса компании на развитие платформы именно для предпринимателей. Прямые закупки удобны, если компании необходимо оперативно расширить линейку товаров, которых не хватает покупателям в ассортименте, но такая модель плохо масштабируется, отмечает представитель «AliExpress Россия».