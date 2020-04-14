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Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для геймеров

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для геймеров после перехода россиян на самоизоляцию и выяснили, какие товары пользуются популярностью. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 марта по 12 апреля 2020 года.

В целом, эксперты отмечают резкое повышение спроса на геймерские товары. Всплеск интереса пришёлся на начало апреля — первую нерабочую неделю.

Игры на приставках

Пик интереса к игровым приставкам на Яндекс.Маркете был 2 апреля — тогда за две недели спрос вырос более чем на 60%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к категории сейчас выше почти в 2 раза. Самой популярной приставкой с начала марта стала Sony PlayStation 4 Pro со средней стоимостью около 30 тысяч рублей.

Также аномальный спрос эксперты Маркета зафиксировали на уценённые предложения игровых приставок — спрос к 23 марта (по сравнению с началом месяца) вырос почти в 4 раза. Эксперты сервиса связывают это с тем, что многие покупают приставки на период самоизоляции и не хотят тратить много денег.

В категории игр для консолей и ПК чаще всего пользователи отдавали предпочтение Red Dead Redemption 2. Самыми популярными играми на Яндекс.Маркете за последние полтора месяца стали:

  1. Red Dead Redemption 2.
  2. FIFA 20.
  3. Grand Theft Auto V.
  4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
  5. Minecraft.

Интерес к рулям, джойстикам и геймпадам начал постепенно расти с начала марта и достиг пика 3 апреля — за месяц спрос к категории вырос на 35%. Особый интерес пришёлся на геймпады от Sony (DualShock 4 v2 и такая же модель с дополнением от Fortnite) и Xbox. Чуть менее популярным стал руль Logitech G G29 Driving Force.

Игры на компьютере

В марте эксперты сервиса Яндекс.Маркет зафиксировали резкий скачок спроса на ноутбуки. Пик пришёлся на 19 марта (число переходов пользователей на предложения интернет-магазинов по сравнению с 5 марта выросло на 85%). Также рост спроса начался 30 марта и к 8 апреля увеличился на 45%. Наиболее популярной игровой моделью ноутбука стал ASUS TUF Gaming FX505.

Увеличение интереса эксперты зафиксировали и по отношению к стационарным компьютерам. Спрос на ПК начал расти после 8 марта и достиг пика 23 марта — за этот период количество переходов на предложения настольных компьютеров в интернет-магазинах увеличилось почти на 60%.

Динамика спроса на мыши и клавиатуры была примерно одинаковой. Всплеск наблюдался 23 марта и 7 апреля: уже за первую неделю апреля россияне интересовались категориями примерно в 1,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Самой популярной игровой моделью мыши стала Logitech G G102 Prodigy со средней стоимостью около 2 тысяч рублей, а клавиатурой — Logitech G G413 Carbon USB (в среднем за 6,5 тысячи рублей).

Спрос к креслам и компьютерным гарнитурам начал расти в первую неделю марта и увеличивается до сих пор. Так, за месяц рост интереса к компьютерной гарнитуре превысил 100%, а к компьютерным креслам — 80%. Большинство пользователей искали кресла за 7 тысяч рублей.

Наиболее аномальный рост спроса эксперты зафиксировали на очки виртуальной реальности, а пик пришёлся на 24 марта — тогда количество переходов на предложения VR-очков выросло почти на 220%. Чаще всего россияне интересовались дорогостоящими шлемами (например, Oculus Rift S, средняя стоимость которого около 60 тысяч рублей). Однако высокий интерес эксперты зафиксировали и к бюджетной модели очков виртуальной реальности для смартфона VR Box VR 2.0 (средняя стоимость около 600 рублей).

Автор: Анна
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