Яндекс.Маркет запустил постоянное решение для приоритетного размещения предложений

После серии экспериментов команда Яндекс.Маркета сообщила о запуске постоянного решения для приоритетного размещения предложений. Такое размещение подразумевает показы предложений на нескольких заметных местах. Сейчас таких мест два:

блок «Популярное предложение» на карточках товаров,

место в панели Яндекс.Советника над предложениями других магазинов.

Постепенно будут появляться новые места. Предложение, которое попадает на места для приоритетного размещения, также занимает первую позицию в топе-6 на карточке товара и на странице «Цены».

«Приоритетное размещение позволяет магазинам заметно увеличить количество заказов, которые оформляют покупатели, пришедшие на сайт с Маркета. Места для приоритетного размещения можно занять, предложив самую высокую ставку. При этом для ставки есть пороговое значение — если ни один магазин его не преодолеет, приоритетное размещение не получит никто», — говорится в сообщении Яндекс.Маркета.

Узнать, какая ставка нужна для приоритетного размещения, можно в PriceLabs, через API или в личном кабинете, в разделе «Управление ставками».

Кроме того, в документации к API появились небольшие изменения. Сами методы для получения рекомендаций и назначения ставок при этом не изменились.

Чтобы магазины могли оценивать эффект от приоритетного размещения, в отчет «Клики и показы», который размещен в личном кабинете, была добавлена соответствующая статистика.