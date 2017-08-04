«Яндекс.Медиана» поможет таргетировать рекламу на читателей

Яндекс» открыл бета-тестирование «Яндекс.Медианы», сообщила компания в пресс-релизе. Сервис помогает следить за тем, что пишут в СМИ об организациях, брендах и других объектах, а также оценивать успешность PR-кампаний. Кроме того, данные «Медианы» можно использовать для таргетирования рекламы.

В данный момент в базе «Медианы» 25 тыс. российских и зарубежных СМИ. «Если нужно оценить интерес СМИ и их пользователей к какой-нибудь компании, сервис найдет все ее упоминания в базе и подготовит отчет. «Медиана» покажет, в какой тональности пишут о компании, в каких материалах есть цитаты ее представителя, какие посвящены именно ей, а где она упоминается вскользь», - указывается в релизе.

«Медиана» также позволяет посчитать охват аудитории: сервис показывает, сколько материалов об объекте написали за выбранный период и сколько раз пользователи их просмотрели. В компании объяснили, что, если на сайте СМИ установлен счетчик «Яндекс.Метрики» и его данные открыты, информация о просмотрах берется оттуда. В противном случае количество просмотров рассчитывается по данным поиска «Яндекса», «Новостей», «Элементов» и «Браузера».

Информацию из отчета «Медианы» можно выгрузить в «Яндекс.Аудитории» и сформировать на ее основе сегмент для показа рекламы в «Директе» и «Дисплее». Сервис позволяет брендам анонсировать новый продукт, затем найти тех, кто прочитал новость об этом, и показать рекламу только им.

По словам руководителя сервиса Дениса Озорнина, сервис не позволяет рекламодателям создавать в «Яндекс.Аудиториях» сегмент меньше чем из тысячи пользователей, чтобы защитить данные об аудитории каждого издателя и обеспечить анонимность пользователей.