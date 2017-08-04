+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Яндекс.Медиана» поможет таргетировать рекламу на читателей

Яндекс» открыл бета-тестирование «Яндекс.Медианы», сообщила компания в пресс-релизе. Сервис помогает следить за тем, что пишут в СМИ об организациях, брендах и других объектах, а также оценивать успешность PR-кампаний. Кроме того, данные «Медианы» можно использовать для таргетирования рекламы.

В данный момент в базе «Медианы» 25 тыс. российских и зарубежных СМИ. «Если нужно оценить интерес СМИ и их пользователей к какой-нибудь компании, сервис найдет все ее упоминания в базе и подготовит отчет. «Медиана» покажет, в какой тональности пишут о компании, в каких материалах есть цитаты ее представителя, какие посвящены именно ей, а где она упоминается вскользь», - указывается в релизе.

«Медиана» также позволяет посчитать охват аудитории: сервис показывает, сколько материалов об объекте написали за выбранный период и сколько раз пользователи их просмотрели. В компании объяснили, что, если на сайте СМИ установлен счетчик «Яндекс.Метрики» и его данные открыты, информация о просмотрах берется оттуда. В противном случае количество просмотров рассчитывается по данным поиска «Яндекса», «Новостей», «Элементов» и «Браузера».

Информацию из отчета «Медианы» можно выгрузить в «Яндекс.Аудитории» и сформировать на ее основе сегмент для показа рекламы в «Директе» и «Дисплее». Сервис позволяет брендам анонсировать новый продукт, затем найти тех, кто прочитал новость об этом, и показать рекламу только им.

По словам руководителя сервиса Дениса Озорнина, сервис не позволяет рекламодателям создавать в «Яндекс.Аудиториях» сегмент меньше чем из тысячи пользователей, чтобы защитить данные об аудитории каждого издателя и обеспечить анонимность пользователей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 августа / Комментарии
Магазины без сайтов смогут размещаться на Яндекс.Маркете

Магазины без сайтов смогут размещаться на Яндекс.Маркете

Магазины без собственных сайтов получили возможность размещать товары на «Яндекс.Маркете», говорится в пресс-релизе платформы. Пока эта опция пока доступна в тестовом режиме.

далее →

2 августа / Комментарии
Google тестирует новый формат цен в товарных объявлениях

Google тестирует новый формат цен в товарных объявлениях

Специалисты агентства Merkle заметили, что Google тестирует новый формат расширения цены в товарных объявлениях. В рамках теста под товаром показывается цена со скидкой, а справа от неё – перечёркнутая обычная цена.

далее →

28 июля / Комментарии
Основатель ритейлера Kira Plastinina откроет мультибрендовый интернет-магазин

Основатель ритейлера Kira Plastinina откроет мультибрендовый интернет-магазин

Бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» и основатель ретейлера Kira Plastinina Сергей Пластинин вместе с экс-директором Kira Plastinina Игорем Мухачевым запустили компанию «Дресс-код».

далее →

25 июля / Комментарии
«Юлмарт» начал продавать подержанные автомобили

«Юлмарт» начал продавать подержанные автомобили

«Юлмарт» сообщил о запуске продаж подержанных автомобилей. К концу 2018 года ритейлер планирует продавать до 1000 машин в месяц. На пилотном этапе проекта приобрести автомобиль можно только в Санкт-Петербурге.

далее →

21 июля / Комментарии
Соц. сеть для своих покупателей: Spark от Amazon

Соц. сеть для своих покупателей: Spark от Amazon

Ритейлер Amazon запустил для своих покупателей социальную сеть, названную Spark.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!