+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Метрика добавила сегментацию по шагам составной цели

Команда Яндекс.Метрики сообщила о появлении возможности создания сегментов по шагам составной цели. Это позволит пользователям Метрики изучать визиты, в которых посетители прошли путь до конверсии не полностью — например, добавили товар в корзину, указали условия доставки, но так и не добрались до страницы заказа.

В интерфейсе это выглядит так:

Условие «стал последним» позволяет отобрать только те визиты, в которых посетители прошли определенный шаг и после него «застряли» — скажем, выбрали способ оплаты, но не стали подтверждать заказ:

А с помощью условия «был выполнен» можно создать сегмент со всеми визитами, в которых был пройден какой-либо шаг: и те, в которых он оказался последним, и те, в которых посетители продвинулись дальше по воронке.

Сегментация по шагам составной цели работает и в Вебвизоре.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 марта / Комментарии
АКИТ: объем российского рынка интернет-торговли в 2016 году увеличился на 21% и составил 920 млрд рублей

АКИТ: объем российского рынка интернет-торговли в 2016 году увеличился на 21% и составил 920 млрд рублей

Объем российского рынка интернет-торговли в 2017 году может вырасти на 25% — до 1,15 трлн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В прошлом году объем рынка увеличился на 21% — до 920 млрд рублей, уточнили в АКИТ.

далее →

14 марта / Комментарии
Delivery Club выяснил, чего хотят женщины

Delivery Club выяснил, чего хотят женщины

Delivery Club выяснил, что 8 марта доля мужчин, заказывающих доставку еды, увеличилась всего на 3%, то есть 46% женщин организовали свой праздник сами.
В этом году международный женский день стал рекордным для сервиса доставки еды Delivery Club – количество заказов из различных ресторанов достигло 50 тысяч.

далее →

13 марта / Комментарии
Что россияне покупали к международному женскому дню

Что россияне покупали к международному женскому дню

Аналитики платежного сервиса PayU изучили, как россияне готовились к международному женскому дню: какие категории товаров были особенно популярны и насколько изменился средний чек по сравнению с прошлым годом.
Перед праздником заметно выросли платежи по следующим категориям: косметика и парфюмерия, книги, цветы, подарки и… онлайн-игры.

далее →

9 марта / Комментарии
Яндекс создал быстрый переход из Директа в Метрику

Яндекс создал быстрый переход из Директа в Метрику

Команда Яндекс.Метрики сообщила о реализации полезной возможности для тех, кто ведет кампании в Директе: теперь попасть в отчет Метрики «Директ – Сводка» можно прямо из интерфейса рекламной системы.

далее →

9 марта / Комментарии
Российские женщины дарят подарки на 8 марта чаще мужчин

Российские женщины дарят подарки на 8 марта чаще мужчин

Компания PayPal представляет первые результаты нового исследования, проведенного совместно с Data Insight и посвященного онлайн-торговле и рынку электронных платежей. Сегодня мы представляем данные о том, как российские женщины совершают платежи и покупки в интернете. Результаты показали, что российские женщины чаще покупают подарки в сети, а также активнее их дарят – в том числе и на 8 марта.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!