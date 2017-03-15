Яндекс.Метрика добавила сегментацию по шагам составной цели

Команда Яндекс.Метрики сообщила о появлении возможности создания сегментов по шагам составной цели. Это позволит пользователям Метрики изучать визиты, в которых посетители прошли путь до конверсии не полностью — например, добавили товар в корзину, указали условия доставки, но так и не добрались до страницы заказа.

В интерфейсе это выглядит так:

Условие «стал последним» позволяет отобрать только те визиты, в которых посетители прошли определенный шаг и после него «застряли» — скажем, выбрали способ оплаты, но не стали подтверждать заказ:

А с помощью условия «был выполнен» можно создать сегмент со всеми визитами, в которых был пройден какой-либо шаг: и те, в которых он оказался последним, и те, в которых посетители продвинулись дальше по воронке.

Сегментация по шагам составной цели работает и в Вебвизоре.