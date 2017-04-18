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«Яндекс.Метрика» научилась отслеживать офлайн-конверсии и звонки

Команда Яндекс.Метрики сообщила о появлении возможности отслеживать офлайн-конверсии и звонки. Часто клиенты оформляют заказы онлайн, а выкупают товар в пункте самовывоза, или узнают об услуге на сайте и заказывают ее по телефону. Теперь эти и любые другие конверсионные события, которые происходят вне интернета, можно передавать в «Метрику» — чтобы связывать поведение клиентов на сайте с их действиями в офлайне.

Как это работает

Офлайн-конверсии будут показываться в общем списке целей — после того, как будет настроен импорт данных в «Метрику». Их можно добавлять в отчеты и использовать в качестве условия сегментации, как и любую другую цель.

При этом для таких «офлайновых» целей будут автоматически рассчитаны все целевые метрики: конверсия, количество целевых визитов и другие.

Данные о звонках в «Метрику» передает колл-трекер. Подробная информация о звонках появится в новой группе отчетов со специальными «телефонными» метриками: это среднее время ожидания ответа, средняя продолжительность разговора, пропущенный/отвеченный, первичный/повторный и многие другие. Для каждого звонка будут переданы и собственные метки, которые вручную проставляют операторы колл-центра — например, о качестве звонка («спам») или об итоге разговора («клиента не устроила цена»). Как и офлайн-конверсии, звонки работают в отчетах как обычные цели.

Для рекламы в «Директе» можно использовать любые цели и сегменты из офлайна — и по конверсиям, и по звонкам. Они подойдут для настройки показов в сетях, корректировок ставок и автоматических стратегий.

Добавив «офлайновый» сегмент «Метрики» в «Яндекс.Аудитории», можно найти новых клиентов, которые похожи на посетителей из сегмента по своим характеристикам и поведению в интернете. Например, привлечь потенциальных покупателей, которые с большой вероятностью тоже будут оплачивать заказы в офлайне.

Как настроить передачу данных о офлайн-конверсиях и звонках

Автор: Анна
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