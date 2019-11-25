«Яндекс» начал тестировать робота для доставки грузов

«Яндекс» начал тестировать самоуправляемого робота, созданного для доставки грузов. Как утверждает компания, он умеет планировать маршрут, объезжать препятствия и пропускать пешеходов. За сходство с луноходом робот получил название «Яндекс.Ровер»

«Яндекс» сообщил, что начал испытания самоуправляемого робота для перевозки грузов — автономного аппарата высотой около полуметра, который может ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода.

За сходство с луноходом робот получил название «Яндекс.Ровер» (в переводе с английского языка «lunar rover» означает «луноход» — Forbes). Компания указывает, что первые несколько аппаратов уже «пробуют себя в деле». Они возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет бумаги в другие московские офисы компании.

Робот передвигается совершенно самостоятельно и умеет распознавать объекты вокруг себя, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных. Причем делать все это он может даже в темноте, утверждает «Яндекс».

«При создании Ровера мы использовали наши наработки в области беспилотного управления, — говорит Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей в Яндексе. — Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали всё с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений. Например, они могут стать незаменимыми для этапа „последней мили“ в логистике».

В будущем Ровер может органично вписаться в экосистему Яндекса. Например, его можно использовать в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке, для доставки товаров из интернет-магазина Беру или в складской логистике. После завершения испытаний Яндекс рассмотрит возможность предложить робота другим компаниям.