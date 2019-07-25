«Яндекс» объявила  запуске нового рекламного инструмента «Суперответ»

Компания «Яндекс» объявила о запуске нового рекламного инструмента для клиентов, которые размещают объявления в сети. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с проектом. Планируется, что сервис будет выглядеть как интерактивный ответ, напоминающий элементы поисковой выдачи. Его рабочее название — «Суперответ».

Сейчас в «Яндексе» проводят тесты нового проекта, а также оценивают, как встретят этот формат сами клиенты. Компания считает, что в скором времени пользователи смогут покупать товары или услуги, даже не переходя по ссылке.

Стоит отметить, что похожий инструмент был выпущен компанией в 2000 году. Принцип его работы заключается в том, что ответ на поисковый запрос появляется прямо на странице выдачи, в отдельном окне. В народе такие быстрые ответы прозвали «колдунщиками».

Механизм действия «Суперответа» несколько отличается от его прежнего аналога. При запуске инструмента поисковая система «Яндекс» начнет искать информацию не только по сети в целом, но и на своих сервисах. В результате найденные сведения будут выведены в отдельный развернутый блок на странице выдачи.

Однако ранее некоторые компании уже высказывали претензии к «колдунщикам». По их мнению, «Яндекс» использует их как средство нечестной конкуренции, ограничивая доступ к другим ресурсам. В числе недовольных — сервисы Avito, Profi.ru, ЦИАН и 2ГИС. На это в «Яндексе» ответили, что при разработке нового проекта интересы партнеров-рекламодателей будут учтены.