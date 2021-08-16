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Яндекс.Объявления назвали самый востребованный товар для спорта с начала года

Специалисты Яндекс.Объявлений изучили, как менялся спрос на велосипеды, самокаты, скейтборды и роликовые коньки с января 2021-го. Самый популярный товар этого года у пользователей — велосипед, хотя с приходом лета интерес к нему стал падать, а вот к самокатам наоборот — расти.

Согласно аналитике сервиса, велосипеды оказались самыми востребованными среди пользователей — ими интересовались на 47% чаще, чем, например, самокатами. Пик спроса на это транспортное средство пришёлся на май — на 28% больше просмотров объявлений, чем в апреле. Тем не менее с мая интерес пользователей к велосипедам стал падать — на 18% в июне относительно мая, а в июле снизился ещё на 16%.

А вот самокаты с приходом лета начали набирать популярность. Так, в июне объявления о продаже самокатов стали смотреть чаще на 29% относительно мая, а в июле — ещё на 25%. Продавать самокаты стали активнее тоже в начала лета: в июне количество предложений самокатов утроилось, в июле — повысилось ещё на 129%.

Ролики у пользователей Яндекс.Объявлений пользуются большим спросом, чем лонгборды и скейтборды: такие объявления просматривали на сервисе почти вдвое чаще.

Предсказуемо больше всего просмотров летних спортивных товаров — велосипедов, самокатов, роликов и скейтбордов — приходится на май.

Опрос, который Яндекс.Объявления провели в дополнение к исследованию, показал, что большинство респондентов — 44% — предпочитают кататься на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах, потому что это полезно для здоровья. На втором месте среди преимуществ такого досуга — хорошее настроение, так ответили 37%.

Остальные участники опроса рассказали, что эти товары для спорта помогают им отдохнуть от общественного транспорта, провести время с близкими и даже дарят возможность познакомиться с кем-то. К слову, 58% респондентов предпочитают кататься в одиночку. Только 14% будут рады компании в лице подруги или друга, ещё 13% готовы пригласить всю семью. Меньшинство выберут в качестве спутника домашнего питомца — 2,3%.

Автор: Анна
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