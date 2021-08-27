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Яндекс.Объявления назвали стоимость набора вещей для школьника в 2021 году

В преддверии 1 сентября аналитики сервиса изучили базу объявлений и посчитали, сколько в среднем стоит собрать первоклассника в школу. В один набор включили только новые товары, которые можно приобрести на Яндекс.Объявлениях, а в другой — вещи, которые продают пользователи с рук. Также специалисты выяснили, во сколько обойдётся обустройство места для учёбы дома.

Набор новых вещей, необходимых ученику младших классов, — форма, сменная обувь, рюкзак или сумка, спортивная форма и кроссовки — обойдётся родителям примерно в 7700 рублей. Самой дорогой покупкой станет рюкзак, средняя цена которого на Яндекс.Объявлениях равна 2600 рублям, а менее затратной — туфли — они стоят в среднем 1000 рублей. Покупка новых канцтоваров — блокнота и карандашей — добавит в среднем 550 рублей к стоимости комплектов.

Стоимость аналогичного набора, состоящего из подержанных товаров, почти в три раза меньше нового — она составляет порядка 2700 рублей. Средняя цена рюкзака и обуви для сменки — 500 рублей. Больше всего придётся потратить на форму для мальчика — в среднем 700 рублей.

На организацию пространства для учёбы младшеклассника предстоит потратить порядка 15 500 рублей — во столько обойдётся покупка новой мебели на Яндекс.Объявлениях: компьютерного стола и кресла, а также настольной лампы. Покупка б/у мебели выгоднее более чем в два раза — она стоит в среднем 7300 рублей.

По данным сервиса, с начала года среди новых товаров для школы больше всего подорожала форма для мальчиков и сменка для девочек: на 34 и 23% соответственно. Поднялись также цены и на компьютерные кресла и столы — на 40 и 20%.

Среди подержанных товаров заметнее всего подорожала школьная форма для мальчиков — на 68% с начала года.

Автор: Анна
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