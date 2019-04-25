Яндекс объявляет финансовые результаты за I квартал 2019 года

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2019 года.

Консолидированные финансовые результаты за I квартал 2019 года

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 40% — до 37,3 млрд рублей (576,0 млн долларов США).

Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей (48,3 млн долларов США) и увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Рентабельность по чистой прибыли — 8,4%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд рублей (84,0 млн долларов США) и увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 14,6%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 40% — до 10,8 млрд рублей (166,3 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 28,9%.

Финансовые результаты за I квартал 2019 года без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2018 и 2019 годы

Выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 45% — до 37,3 млрд рублей (576,0 млн долларов США).

Чистая прибыль, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 92% и составила 3,8 млрд рублей (59,4 млн долларов США).

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income), без учёта Яндекс.Маркета, увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 49% и составила 6,2 млрд рублей (95,2 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 16,5%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA), без учёта Яндекс.Маркета, вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 37% — до 10,8 млрд рублей (166,3 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 28,9%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 марта 2019 года:

73,6 млрд рублей (1 137,5 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 26,2 млрд рублей (404,5 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси.

Ключевые операционные показатели и достижения за I квартал 2019 года

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2019 года составила в среднем 57,0%, тогда как в первом квартале 2018 года она составляла 56,5% — так же как и в четвертом квартале 2018 года (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в первом квартале 2019 года 51,2%, тогда как в четвертом квартале 2018 года она составляла 49,5%, а в первом квартале 2018 года — 46,3% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 11%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 11% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Количество платных кликов без учёта кликов на Яндекс.Маркете выросло на 20% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Средняя цена за клик без учёта цены кликов на Яндекс.Маркете выросла на 4% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Число поездок сегмента Такси выросло на 64% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. С 7 февраля 2018 года это количество поездок включает поездки Uber.

«Мы отлично начали этот год. Каждое из наших бизнес-направлений внесло значительный вклад в общий результат, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — В первом квартале мы добились высоких темпов роста доходов нашего основного бизнеса, продолжая внедрять новые разработки в продуктах и в рекламных технологиях».

«В первом квартале наша выручка выросла на 45% без учёта результатов Яндекс.Маркета, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Сервис онлайн-заказа такси показывает выдающиеся результаты, и наши новые бизнес-проекты, например Геоинформационные сервисы и Дзен, демонстрируют большой потенциал».

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 и 2019 годов.

Обзор ключевых финансовых показателей, без учёта финансовых результатов Яндекс.Маркета, за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 и 2019 годов.

Обзор структуры консолидированной выручки:

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 18% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. В структуре общей выручки Яндекса в первом квартале 2019 года она составила 73%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за первый квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы в первом квартале 2019 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года и составила 56% от общей выручки компании в первом квартале 2019 года. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за первый квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах Яндекса в первом квартале 2019 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 14% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. В структуре общей выручки компании в первом квартале 2019 года она составила 16%. Рост связан в основном с увеличением вклада средних и малых партнёров Рекламной сети Яндекса.

Выручка, относящаяся к сегменту Такси, в первом квартале 2019 года выросла на 145% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года и составила 20% в структуре общей выручки компании. Такой рост в основном обусловлен увеличением доходов сервиса онлайн-заказа такси: выросло количество поездок и размер комиссии, а также были оптимизированы бонусы партнёрам. Рост выручки также связан с быстрым увеличением доходов Яндекс.Такси для бизнеса (они учитываются на валовой основе) и фудтех-направления.

Прочие доходы в первом квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 325% и составили 7% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервисов Яндекс.Драйв и Яндекс.Музыка и, в меньшей степени, с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Финансовые показатели по сегментам:

Чтобы лучше отражать операционные показатели компании, вслед за пересмотром организационной структуры и финансовой отчётности, начиная с первого квартала 2019 года в структуру сегментов вносятся следующие изменения:

Геоинформационные сервисы и Яндекс.Образование, входившие ранее в сегмент поиска и портала, переходят в сегмент других направлений и экспериментов, тогда как сервис Яндекс.Здоровье, раннее входивший в экспериментальные направления, переходит в поиск и портал.

Сегмент экспериментальных направлений получил новое название — другие направления и эксперименты — и теперь включает Дзен, Яндекс.Драйв, геоинформационные сервисы, Яндекс.Облако и Яндекс.Образование.

Меняется подход к учёту доходов Дзена. Выплаты Дзена Яндекс.Браузеру, главной странице и поисковому приложению Яндекса теперь считаются затратами на приобретение трафика, а не внутрисегментными расчётами. Это изменение обеспечивает согласованность внутренней отчётности.

Чтобы обеспечить согласованность раскрытия информации во внутренней отчётности, меняется подход к расчётам по внутригрупповым операциям, связанным с расходами на аренду помещений и административную поддержку бизнес-юнитов. Теперь доля бизнес-юнитов в расходах на аренду не будет считаться доходом от внутригрупповых операций поиска и портала, а будет уменьшать операционные расходы поиска и портала напрямую.

Финансовые показатели предыдущих периодов были приведены в соответствие с новой структурой сегментов.

*Internet of Things, интернет вещей

** Показатель выручки в сегменте Электронной коммерции включает выручку Яндекс.Маркета до 27 апреля 2018 года. В результате деконсолидации, согласно методу учёта по долевому участию, Яндекс отражает долю своего участия в финансовых результатах Яндекс.Маркета в составе прочих прибылей/(убытков) в консолидированном отчёте о прибылях и убытках.

Внутрисегментные расчёты выручки представляют собой элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, связанные в основном с продажей рекламы. Внутрисегментные расчёты скорректированного показателя EBITDA (adjusted EBITDA) в основном отражают перераспределение части расходов на амортизацию сегмента поиска и портала, связанных с неотделимыми улучшениями арендованного имущества, в расходы на аренду помещений для бизнес-юнитов.