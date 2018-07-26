Яндекс объявляет финансовые результаты за II квартал 2018 года
Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2018 года.
27 апреля 2018 года Яндекс и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Яндекс и Сбербанк владеют равными долями в совместной компании. До десяти процентов акций идёт на формирование опционного фонда для команды Яндекс.Маркета. Соответственно, начиная с 27 апреля 2018 года Яндекс перестаёт консолидировать показатели Яндекс.Маркета в консолидированных финансовых результатах, и, согласно методу учёта по долевому участию, отражает долю своего участия в финансовых результатах Яндекс.Маркета в составе прочих прибылей/(убытков) в консолидированном отчёте о прибылях и убытках.
Ключевые финансовые показатели за II квартал 2018 года
Консолидированные финансовые результаты за II квартал 2018 года
- Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 34% — до 29,7 млрд рублей (472,8 млн долларов США).
- Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 857% и составила 33,3 млрд рублей (531,1 млн долларов США), что связано в основном с эффектом от деконсолидации Яндекс.Маркета, который составил 28 млрд рублей.
- Рентабельность по чистой прибыли — 112,3%.
- Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 27% и составила 5,1 млрд рублей (80,9 млн долларов США).
- Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 17,1%.
- Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 23% — до 8,8 млрд рублей (140,9 млн долларов США).
- Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 29,8%.
Финансовые результаты за II квартал 2018 года без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2017 и 2018 годы
- Выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 39% — до 29,4 млрд рублей (467,7 млн долларов США).
- Чистая прибыль, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 67% и составила 5,3 млрд рублей (84,4 млн долларов США).
- Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income), без учёта Яндекс.Маркета, увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 44% и составила 5,3 млрд рублей (84,1 млн долларов США).
- Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 18,0%.
- Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA), без учёта Яндекс.Маркета, вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 32% — до 8,9 млрд рублей (142,5 млн долларов США).
- Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 30,5%.
- Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 июня 2018 года:
- 97,0 млрд рублей (1546,4 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 27,2 млрд рублей (433,0 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси;
- 32,1 млрд рублей (511,8 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета, не включаемых в консолидированный баланс Яндекс Н.В. (Yandex N.V.)
Ключевые операционные показатели и достижения за II квартал 2018 года
- Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила во втором квартале 2018 года в среднем 56,2%, во втором квартале 2017 года она составляла 54,3%, а в первом квартале 2018 года — 56,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).
- В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2018 года 47,8%, тогда как в первом квартале 2018 года она составляла 46,3%, а во втором квартале 2017 года — 38,2% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).
- Количество поисковых запросов (search queries) в России увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 11%.
- Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 10% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.
- Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.
- Число поездок сегмента Такси выросло на 207% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. Это количество поездок включает поездки Uber за полный второй квартал 2018 года.
- Яндекс представил Яндекс.Станцию — умную мультимедиа-платформу с голосовым помощником, разработанную для российского рынка.
- Яндекс запустил подписку на свои сервисы — Яндекс.Плюс, которая предоставляет пользователям особые условия на всех сервисах Яндекса, участвующих в проекте.
- 27 апреля 2018 года Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, после чего результаты Яндекс.Маркета были деконсолидированы из финансовых результатов группы компаний Яндекса.
- Яндекс объявил о программе обратного выкупа акций класса А стоимостью до 100 млн долларов США, которая продлится до двенадцати месяцев.
«В этом квартале у нас прекрасные результаты. Яндекс ускорил темпы роста выручки и представил рынку новые продукты, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Мы вышли за рамки привычных нам платформ и выпустили Яндекс.Станцию — первое умное мультимедиа-устройство, разработанное для российского рынка. Кроме того, мы запустили Яндекс.Плюс — единую подписку на наши сервисы, которая даёт пользователям ещё больше возможностей».
«В этом квартале наша выручка выросла на 39% год к году, без учёта результатов Яндекс.Маркета, который мы деконсолидировали из отчётности в апреле этого года, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Мы очень довольны темпами роста наших сервисов и особенно гордимся успехами основного бизнеса компании — Поиска».
Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2018 годов, с учётом финансовых результатов Яндекс.Маркета до 27 апреля 2018 года.
Обзор ключевых финансовых показателей без учёта финансовых результатов Яндекс.Маркета за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2018 годов.
Обзор структуры консолидированной выручки:
Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. В структуре общей выручки Яндекса во втором квартале 2018 года она составляет 83%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за второй квартал 2017 и 2018 годов выручка от продажи интернет-рекламы во втором квартале 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.
Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса во втором квартале 2018 года увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года и составила 64% от общей выручки компании. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за второй квартал 2017 и 2018 годов выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах Яндекса во втором квартале 2018 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.
Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса во втором квартале 2018 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. В структуре общей выручки компании во втором квартале 2018 года она составила 19%.
Прочие доходы во втором квартале 2018 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 344% и составили 17% от общей выручки компании во втором квартале 2018 года. Рост прочих доходов был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси.
Обзор выручки по сегментам:
*Показатель выручки в сегменте Электронной коммерции включает выручку Яндекс.Маркета до 27 апреля 2018 года. Отдельный показатель выручки Яндекс.Маркета на сопоставимой основе (like-for-like) представлен в таблице ниже.
Структура сегментов с первого квартала 2018 года:
Поиск и портал: все сервисы Яндекса в России, Беларуси и Казахстане (в том числе геоинформационные, а также сервисы Яндекса на Украине до введения в этой стране санкций против Яндекса в мае 2017 года), кроме нижеперечисленных. С первого квартала 2018 года этот сегмент включает поиск и портал в Турции и Yandex Launcher, относившиеся ранее к экспериментальному направлению, а также сервис Яндекс.Путешествия, входивший в сегмент сервисов объявлений.
Электронная коммерция: Яндекс.Маркет (до завершения создания Яндексом и Сбербанком совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета 27 апреля 2018 года).
Такси: сервисы онлайн-заказа такси (Яндекс.Такси и Uber в России и ближнем зарубежье) и сервисы доставки еды (Яндекс.Еда и UberEATs).
Сервисы объявлений: Авто.ру, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа.
Медиасервисы: КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма. Медисервисы были выделены из экспериментального направления в отдельный бизнес-юнит.
Экспериментальные направления: Дзен, Яндекс.Облако, Яндекс.Здоровье, Яндекс.Драйв и Yandex Data Factory. Сервисы Яндекс.Облако и Яндекс.Здоровье ранее относились к сегменту поиска и портала. Каршеринговый сервис Яндекс.Драйв был запущен в феврале 2018 года.
Элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, связанные в основном с куплей и продажей рекламы.
Финансовые показатели предыдущих периодов были приведены в соответствие с новой структурой сегментов.
Полная версия пресс-релиза (на английском языке).
1 Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам о переводе единиц иностранной валюты, суммы в российских рублях были переведены в суммы в долларах США по курсу 62,7565 рубля за 1 доллар США — официальному курсу обмена Центрального Банка Российской Федерации на 30 июня 2018 года.
2 Эти показатели не являются общепринятыми показателями GAAP: выручка за вычетом вознаграждения партнерам; скорректированный показатель EBITDA; отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке; отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке за вычетом вознаграждения партнерам; скорректированная чистая прибыль; отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке и отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке за вычетом вознаграждения партнерам. Подробное описание расчетов этих показателей приводится в разделе «Использование показателей, не являющихся общепринятыми финансовыми показателями в рамках ОПБУ США».