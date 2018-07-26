Яндекс объявляет финансовые результаты за II квартал 2018 года

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2018 года.

27 апреля 2018 года Яндекс и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Яндекс и Сбербанк владеют равными долями в совместной компании. До десяти процентов акций идёт на формирование опционного фонда для команды Яндекс.Маркета. Соответственно, начиная с 27 апреля 2018 года Яндекс перестаёт консолидировать показатели Яндекс.Маркета в консолидированных финансовых результатах, и, согласно методу учёта по долевому участию, отражает долю своего участия в финансовых результатах Яндекс.Маркета в составе прочих прибылей/(убытков) в консолидированном отчёте о прибылях и убытках.

Ключевые финансовые показатели за II квартал 2018 года

Консолидированные финансовые результаты за II квартал 2018 года

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 34% — до 29,7 млрд рублей (472,8 млн долларов США).

Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 857% и составила 33,3 млрд рублей (531,1 млн долларов США), что связано в основном с эффектом от деконсолидации Яндекс.Маркета, который составил 28 млрд рублей.

Рентабельность по чистой прибыли — 112,3%.

Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 27% и составила 5,1 млрд рублей (80,9 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 17,1%.

Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 23% — до 8,8 млрд рублей (140,9 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 29,8%.

Финансовые результаты за II квартал 2018 года без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2017 и 2018 годы

Выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 39% — до 29,4 млрд рублей (467,7 млн долларов США).

Чистая прибыль, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 67% и составила 5,3 млрд рублей (84,4 млн долларов США).

Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income), без учёта Яндекс.Маркета, увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 44% и составила 5,3 млрд рублей (84,1 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 18,0%.

Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA), без учёта Яндекс.Маркета, вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 32% — до 8,9 млрд рублей (142,5 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 30,5%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 июня 2018 года: 97,0 млрд рублей (1546,4 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 27,2 млрд рублей (433,0 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси; 32,1 млрд рублей (511,8 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета, не включаемых в консолидированный баланс Яндекс Н.В. (Yandex N.V.)



Ключевые операционные показатели и достижения за II квартал 2018 года

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила во втором квартале 2018 года в среднем 56,2%, во втором квартале 2017 года она составляла 54,3%, а в первом квартале 2018 года — 56,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2018 года 47,8%, тогда как в первом квартале 2018 года она составляла 46,3%, а во втором квартале 2017 года — 38,2% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Количество поисковых запросов (search queries) в России увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 11%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 10% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.

Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.

Число поездок сегмента Такси выросло на 207% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. Это количество поездок включает поездки Uber за полный второй квартал 2018 года.

Яндекс представил Яндекс.Станцию — умную мультимедиа-платформу с голосовым помощником, разработанную для российского рынка.

Яндекс запустил подписку на свои сервисы — Яндекс.Плюс, которая предоставляет пользователям особые условия на всех сервисах Яндекса, участвующих в проекте.

27 апреля 2018 года Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, после чего результаты Яндекс.Маркета были деконсолидированы из финансовых результатов группы компаний Яндекса.

Яндекс объявил о программе обратного выкупа акций класса А стоимостью до 100 млн долларов США, которая продлится до двенадцати месяцев.

«В этом квартале у нас прекрасные результаты. Яндекс ускорил темпы роста выручки и представил рынку новые продукты, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Мы вышли за рамки привычных нам платформ и выпустили Яндекс.Станцию — первое умное мультимедиа-устройство, разработанное для российского рынка. Кроме того, мы запустили Яндекс.Плюс — единую подписку на наши сервисы, которая даёт пользователям ещё больше возможностей».

«В этом квартале наша выручка выросла на 39% год к году, без учёта результатов Яндекс.Маркета, который мы деконсолидировали из отчётности в апреле этого года, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Мы очень довольны темпами роста наших сервисов и особенно гордимся успехами основного бизнеса компании — Поиска».

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2018 годов, с учётом финансовых результатов Яндекс.Маркета до 27 апреля 2018 года.

Обзор ключевых финансовых показателей без учёта финансовых результатов Яндекс.Маркета за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 2018 годов.

Обзор структуры консолидированной выручки:

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. В структуре общей выручки Яндекса во втором квартале 2018 года она составляет 83%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за второй квартал 2017 и 2018 годов выручка от продажи интернет-рекламы во втором квартале 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса во втором квартале 2018 года увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года и составила 64% от общей выручки компании. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за второй квартал 2017 и 2018 годов выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах Яндекса во втором квартале 2018 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса во втором квартале 2018 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года. В структуре общей выручки компании во втором квартале 2018 года она составила 19%.

Прочие доходы во втором квартале 2018 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2017 года на 344% и составили 17% от общей выручки компании во втором квартале 2018 года. Рост прочих доходов был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси.

Обзор выручки по сегментам:

*Показатель выручки в сегменте Электронной коммерции включает выручку Яндекс.Маркета до 27 апреля 2018 года. Отдельный показатель выручки Яндекс.Маркета на сопоставимой основе (like-for-like) представлен в таблице ниже.

Структура сегментов с первого квартала 2018 года:

Поиск и портал: все сервисы Яндекса в России, Беларуси и Казахстане (в том числе геоинформационные, а также сервисы Яндекса на Украине до введения в этой стране санкций против Яндекса в мае 2017 года), кроме нижеперечисленных. С первого квартала 2018 года этот сегмент включает поиск и портал в Турции и Yandex Launcher, относившиеся ранее к экспериментальному направлению, а также сервис Яндекс.Путешествия, входивший в сегмент сервисов объявлений.

Электронная коммерция: Яндекс.Маркет (до завершения создания Яндексом и Сбербанком совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета 27 апреля 2018 года).

Такси: сервисы онлайн-заказа такси (Яндекс.Такси и Uber в России и ближнем зарубежье) и сервисы доставки еды (Яндекс.Еда и UberEATs).

Сервисы объявлений: Авто.ру, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа.

Медиасервисы: КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма. Медисервисы были выделены из экспериментального направления в отдельный бизнес-юнит.

Экспериментальные направления: Дзен, Яндекс.Облако, Яндекс.Здоровье, Яндекс.Драйв и Yandex Data Factory. Сервисы Яндекс.Облако и Яндекс.Здоровье ранее относились к сегменту поиска и портала. Каршеринговый сервис Яндекс.Драйв был запущен в феврале 2018 года.

Элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, связанные в основном с куплей и продажей рекламы.

Финансовые показатели предыдущих периодов были приведены в соответствие с новой структурой сегментов.

Полная версия пресс-релиза (на английском языке).

1 Согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам о переводе единиц иностранной валюты, суммы в российских рублях были переведены в суммы в долларах США по курсу 62,7565 рубля за 1 доллар США — официальному курсу обмена Центрального Банка Российской Федерации на 30 июня 2018 года.

2 Эти показатели не являются общепринятыми показателями GAAP: выручка за вычетом вознаграждения партнерам; скорректированный показатель EBITDA; отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке; отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке за вычетом вознаграждения партнерам; скорректированная чистая прибыль; отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке и отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке за вычетом вознаграждения партнерам. Подробное описание расчетов этих показателей приводится в разделе «Использование показателей, не являющихся общепринятыми финансовыми показателями в рамках ОПБУ США».