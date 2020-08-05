Яндекс объявляет финансовые результаты за II квартал 2020 года

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2020 года.

Консолидированные финансовые результаты за II квартал 2020 года

Консолидированная выручка осталась на уровне аналогичного показателя за второй квартал 2019 года — 41,4 млрд рублей (591,9 млн долларов США).

Чистый убыток составил 3,7 млрд рублей (52,3 млн долларов США), в то время как во втором квартале 2019 года Яндекс получил чистую прибыль в размере 3,6 млрд рублей.

Отрицательная рентабельность по чистой прибыли — −8,8%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 1,9 млрд рублей (27,3 млн долларов США) и снизилась на 67% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года.

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 4,6%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) снизился по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года на 35% — до 8,5 млрд рублей (121,3 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 20,5%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 июня 2020 года:

241,9 млрд рублей (3457,8 млн долларов США) на консолидированной основе, включая:

чистые денежные поступления, полученные в результате публичного размещения 21,5 млн акций класса А 24 июня 2020 года;

24,4 млрд рублей (348,3 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета на 30 июня 2020 года составил 17,8 млрд рублей (254,2 млн долларов США), которые не учитываются в консолидированном балансовом отчёте Яндекса.

Ключевые операционные показатели и достижения за II квартал 2020 года

Поиск

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2020 года составила в среднем 59,6%. Во втором квартале 2019 года она составляла 56,9%, а в первом квартале 2020 года — 58,1% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2020 года 57,5%, тогда как во втором квартале 2019 года она составляла 52,3%, а в первом квартале 2020 года — 55,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Доля поисковых запросов с мобильных устройств во втором квартале 2020 года составила 56,6% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 51,3% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска во втором квартале 2020 года.

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года на 29%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 22% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года.

Средняя цена за клик (cost per click) снизилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года.

Бизнес-юниты и экспериментальные направления

Число поездок сервиса Такси снизилось на 6% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2019 года.

Число подписчиков Медиасервисов на конец второго квартала 2020 года достигло 4,5 миллиона.

Ежедневная аудитория Яндекс.Дзена в июне 2020 года составила 16,8 миллиона пользователей и увеличилась на 59% по сравнению с аналогичным показателем за июнь 2019 года.

Корпоративная деятельность

Яндекс и Сбербанк заключили соглашение о реструктуризации совместных предприятий — Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег. Компании закрыли сделку 23 июля. В результате реструктуризации Яндекс консолидировал 100% Яндекс.Маркета и вышел из СП Яндекс.Денег, заплатив 39,6 миллиарда рублей Сбербанку.

Яндекс выпустил 21 522 840 акций класса А и привлек 1,06 млрд долларов (до вычета вознаграждения андеррайтеру и прочих расходов) в рамках публичного и частного размещения в июне.

В рамках программы обратного выкупа акций, объявленной в ноябре 2019 года, во втором квартале 2020 года было выкуплено 732 175 акций класса А.

«Второй квартал получился сложным и насыщенным, — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса. — Прежде всего мы стремились обеспечить благополучие наших сотрудников, партнёров и пользователей. Чтобы поддержать людей, мы выделили значительные ресурсы на адресные социальные проекты, включая наш проект „Помощь рядом“ и многие другие инициативы. Пандемия коронавируса повлияла на наши основные бизнесы — рекламный и бизнес такси, но при этом она открыла и новые возможности для долгосрочного роста. Операционное управление Яндекс.Маркетом снова полностью в наших руках. Мы уверены, что более глубокая интеграция Маркета в экосистему Яндекса позволит эффективнее развивать этот бизнес и поможет ему быстрее стать прибыльным».