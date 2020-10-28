Яндекс объявляет финансовые результаты за III квартал 2020 года

Крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал Яндекс, объявляет неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2020 года.

Ключевые финансовые показатели за III квартал 2020 года

Консолидированные финансовые результаты за III квартал 2020 года

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 30% — до 58,3 млрд рублей (732,1 млн долларов США).

Чистая прибыль составила 21,9 млрд рублей (275,0 млн долларов США) и увеличилась на 356% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 4,8 млрд рублей.

Рентабельность по чистой прибыли — 37,6%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 7,6 млрд рублей (96,0 млн долларов США) и увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 13,1%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 8% — до 15,1 млрд рублей (189,4 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 25,9%.

Финансовые результаты за III квартал 2020 года на сопоставимой основе (like-for-like) без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2019 и 2020 годы

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 19% — до 53,7 млрд рублей (674,0 млн долларов США).

Чистая прибыль составила 4,7 млрд рублей (58,5 млн долларов США) и снизилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 5,8 млрд рублей.

Рентабельность по чистой прибыли — 8,7%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 9,4 млрд рублей (117,4 млн долларов США) и увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 17,4%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 16% — до 16,2 млрд рублей (203,0 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 30,1%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 сентября 2020 года:

251,9 млрд рублей (3161,1 млн долларов США) на консолидированной основе, включая:

30,5 млрд рублей (382,7 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси;

16,8 млрд рублей (210,8 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета.

Ключевые операционные показатели и достижения за III квартал 2020 года

Поиск

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2020 года составила в среднем 59,3%. В третьем квартале 2019 года она составляла 56,6%, а во втором квартале 2020 года — 59,6% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2020 года 58,7%, тогда как в третьем квартале 2019 года она составляла 52,8%, а во втором квартале 2020 года — 57,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Доля поисковых запросов с мобильных устройств в третьем квартале 2020 года составила 62,7% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 52,8% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в третьем квартале 2020 года.

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 13%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса, без учёта Яндекс.Маркета, выросло в совокупности на 14% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Средняя цена за клик (cost per click), без учёта Яндекс.Маркета, снизилась на 12% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Бизнес-юниты и экспериментальные направления

Число поездок сервиса Такси увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Число Яндекс.Лавок на конец сентября 2020 года достигло 234.

Доля валовой стоимости товаров (GMV)*, реализованных сторонними продавцами на Яндекс.Маркете, в третьем квартале 2020 года достигла 60%.

Количество наименований товаров на Яндекс.Маркете в третьем квартале 2020 года достигло 1,4 миллиона.

Число подписчиков Медиасервисов в третьем квартале 2020 года достигло 5,6 миллиона и увеличилось на 121% по сравнению с аналогичным показателем на конец третьего квартала 2019 года.

Ежедневная аудитория Яндекс.Дзена в сентябре 2020 года составила 18,2 миллиона пользователей и увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным показателем за сентябрь 2019 года.

* Валовая стоимость товаров (GMV) — это стоимость заказов, доставленных и оплаченных по итоговой цене, включая НДС, на дату их доставки.

Корпоративная деятельность

23 июля 2020 года Яндекс и Сбербанк завершили реструктуризацию совместных предприятий — Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег. В результате этой реструктуризации Яндексу теперь принадлежит 100% Яндекс.Маркета, при этом часть акций выделена для мотивационной программы сотрудников Яндекс.Маркета. Кроме того, Яндекс вышел из совместного предприятия Яндекс.Денег. До конца 2020 года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название.

1 октября 2020 года маркетплейс Беру и сервис для сравнения цен Яндекс.Маркет стали единым сервисом для онлайн-покупок под брендом Яндекс.Маркет.

9 сентября 2020 года Яндекс и Uber завершили процесс выделения направления беспилотных автомобилей в самостоятельную компанию Yandex SDG из группы компаний Яндекс.Такси. Вместе с реструктуризацией Яндекс инвестировал в Yandex SDG 100 млн долларов США в качестве акционерного капитала, ещё 50 млн долларов США будут инвестированы дополнительно в виде конвертируемого займа. Яндекс также выкупил часть доли компании Uber в Yandex SDG. 22 сентября 2020 года сервис каршеринга Яндекс.Драйв стал частью группы компаний Яндекс.Такси. В результате проведённой реструктуризации доля Яндекса в Yandex SDG составляет 72,8%, доля компании Uber — 18,6%, а оставшиеся 8,6% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников Yandex SDG. Доля Яндекса в группе компаний Яндекс.Такси теперь составляет 61,7%, доля компании Uber — 33,5%, а оставшиеся 4,8% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников группы компаний.

«Результаты третьего квартала превзошли наши ожидания. Многие направления бизнеса улучшили показатели роста и прибыльности, — говорит Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса. — С возвращением Яндекс.Маркета мы сфокусировались на его интеграции с другими вертикалями Яндекса, чтобы люди могли получать ещё больше пользы от наших сервисов. Один из ключевых инструментов такой интеграции — сервис Яндекс.Плюс, который недавно преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Кроме того, мы рассматриваем различные варианты создания финтех-вертикали с упором на платёжные и финансовые услуги как для пользователей, так и для малого и среднего бизнеса. Эти инициативы укрепят нашу экосистему и поддержат рост и развитие Яндекса в долгосрочной перспективе».

«В этом квартале мы показали хорошие результаты, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Повысив операционную эффективность и оптимизировав затраты, мы добились высокой прибыльности по ключевым направлениям. Всё больше направлений вслед за рекламой и такси выходят на положительный скорректированный показатель EBITDA. Мы также видим улучшение финансовых показателей по многим бизнесам. Мы будем придерживаться консервативного подхода в планировании затрат и найме специалистов, пока не прояснится макроэкономическая обстановка и ситуация с пандемией. При этом мы уверены, что наше устойчивое финансовое положение поможет нам и дальше инвестировать в стратегически важные проекты».

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2020 годов, с учётом финансовых показателей Яндекс.Маркета с 24 июля 2020 года.

Обзор ключевых финансовых показателей без учёта Яндекс.Маркета за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2020 годов.

Обзор структуры консолидированной выручки