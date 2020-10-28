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Яндекс объявляет финансовые результаты за III квартал 2020 года

Крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал Яндекс, объявляет неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2020 года.

Ключевые финансовые показатели за III квартал 2020 года

Консолидированные финансовые результаты за III квартал 2020 года

  • Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 30% — до 58,3 млрд рублей (732,1 млн долларов США).

  • Чистая прибыль составила 21,9 млрд рублей (275,0 млн долларов США) и увеличилась на 356% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 4,8 млрд рублей.

  • Рентабельность по чистой прибыли — 37,6%.

  • Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 7,6 млрд рублей (96,0 млн долларов США) и увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

  • Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 13,1%.

  • Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 8% — до 15,1 млрд рублей (189,4 млн долларов США).

  • Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 25,9%.

Финансовые результаты за III квартал 2020 года на сопоставимой основе (like-for-like) без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2019 и 2020 годы

  • Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 19% — до 53,7 млрд рублей (674,0 млн долларов США).

  • Чистая прибыль составила 4,7 млрд рублей (58,5 млн долларов США) и снизилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 5,8 млрд рублей.

  • Рентабельность по чистой прибыли — 8,7%.

  • Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 9,4 млрд рублей (117,4 млн долларов США) и увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

  • Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 17,4%.

  • Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 16% — до 16,2 млрд рублей (203,0 млн долларов США).

  • Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 30,1%.

  • Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 сентября 2020 года:

251,9 млрд рублей (3161,1 млн долларов США) на консолидированной основе, включая:

  • 30,5 млрд рублей (382,7 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси;

  • 16,8 млрд рублей (210,8 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета.

Ключевые операционные показатели и достижения за III квартал 2020 года

Поиск

  • Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2020 года составила в среднем 59,3%. В третьем квартале 2019 года она составляла 56,6%, а во втором квартале 2020 года — 59,6% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

  • В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2020 года 58,7%, тогда как в третьем квартале 2019 года она составляла 52,8%, а во втором квартале 2020 года — 57,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

  • Доля поисковых запросов с мобильных устройств в третьем квартале 2020 года составила 62,7% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 52,8% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в третьем квартале 2020 года.

  • Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 13%.

  • Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса, без учёта Яндекс.Маркета, выросло в совокупности на 14% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

  • Средняя цена за клик (cost per click), без учёта Яндекс.Маркета, снизилась на 12% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Бизнес-юниты и экспериментальные направления

  • Число поездок сервиса Такси увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

  • Число Яндекс.Лавок на конец сентября 2020 года достигло 234.

  • Доля валовой стоимости товаров (GMV)*, реализованных сторонними продавцами на Яндекс.Маркете, в третьем квартале 2020 года достигла 60%.

  • Количество наименований товаров на Яндекс.Маркете в третьем квартале 2020 года достигло 1,4 миллиона.

  • Число подписчиков Медиасервисов в третьем квартале 2020 года достигло 5,6 миллиона и увеличилось на 121% по сравнению с аналогичным показателем на конец третьего квартала 2019 года.

  • Ежедневная аудитория Яндекс.Дзена в сентябре 2020 года составила 18,2 миллиона пользователей и увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным показателем за сентябрь 2019 года.

* Валовая стоимость товаров (GMV) — это стоимость заказов, доставленных и оплаченных по итоговой цене, включая НДС, на дату их доставки.

Корпоративная деятельность

  • 23 июля 2020 года Яндекс и Сбербанк завершили реструктуризацию совместных предприятий — Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег. В результате этой реструктуризации Яндексу теперь принадлежит 100% Яндекс.Маркета, при этом часть акций выделена для мотивационной программы сотрудников Яндекс.Маркета. Кроме того, Яндекс вышел из совместного предприятия Яндекс.Денег. До конца 2020 года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название.

  • 1 октября 2020 года маркетплейс Беру и сервис для сравнения цен Яндекс.Маркет стали единым сервисом для онлайн-покупок под брендом Яндекс.Маркет.

  • 9 сентября 2020 года Яндекс и Uber завершили процесс выделения направления беспилотных автомобилей в самостоятельную компанию Yandex SDG из группы компаний Яндекс.Такси. Вместе с реструктуризацией Яндекс инвестировал в Yandex SDG 100 млн долларов США в качестве акционерного капитала, ещё 50 млн долларов США будут инвестированы дополнительно в виде конвертируемого займа. Яндекс также выкупил часть доли компании Uber в Yandex SDG. 22 сентября 2020 года сервис каршеринга Яндекс.Драйв стал частью группы компаний Яндекс.Такси. В результате проведённой реструктуризации доля Яндекса в Yandex SDG составляет 72,8%, доля компании Uber — 18,6%, а оставшиеся 8,6% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников Yandex SDG. Доля Яндекса в группе компаний Яндекс.Такси теперь составляет 61,7%, доля компании Uber — 33,5%, а оставшиеся 4,8% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников группы компаний.

«Результаты третьего квартала превзошли наши ожидания. Многие направления бизнеса улучшили показатели роста и прибыльности, — говорит Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса. — С возвращением Яндекс.Маркета мы сфокусировались на его интеграции с другими вертикалями Яндекса, чтобы люди могли получать ещё больше пользы от наших сервисов. Один из ключевых инструментов такой интеграции — сервис Яндекс.Плюс, который недавно преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Кроме того, мы рассматриваем различные варианты создания финтех-вертикали с упором на платёжные и финансовые услуги как для пользователей, так и для малого и среднего бизнеса. Эти инициативы укрепят нашу экосистему и поддержат рост и развитие Яндекса в долгосрочной перспективе».

«В этом квартале мы показали хорошие результаты, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Повысив операционную эффективность и оптимизировав затраты, мы добились высокой прибыльности по ключевым направлениям. Всё больше направлений вслед за рекламой и такси выходят на положительный скорректированный показатель EBITDA. Мы также видим улучшение финансовых показателей по многим бизнесам. Мы будем придерживаться консервативного подхода в планировании затрат и найме специалистов, пока не прояснится макроэкономическая обстановка и ситуация с пандемией. При этом мы уверены, что наше устойчивое финансовое положение поможет нам и дальше инвестировать в стратегически важные проекты».

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2020 годов, с учётом финансовых показателей Яндекс.Маркета с 24 июля 2020 года.

Обзор ключевых финансовых показателей без учёта Яндекс.Маркета за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2020 годов.

Обзор структуры консолидированной выручки

Автор: Анна
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