+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2016 года и 2016 год

Смотрите в каталоге
LiveInternet
LiveInternet
Веб-статистика

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал 2016 года и 2016 год.

Ключевые финансовые показатели за IV квартал 2016 года

  • Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 22% — до 22,1 млрд рублей (364,7 млн долларов США).
  • Чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей (20,0 млн долларов) и уменьшилась на 57% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.
  • Рентабельность по чистой прибыли — 5,5%.
  • Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) составила 3,2 млрд рублей (53,6 млн долларов США), уменьшившись по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 11%.
  • Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 14,7%.
  • Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 2% — до 6,7 млрд рублей (110,5 млн долларов США).
  • Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 30,3%.
  • Объем денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги на 31 декабря 2016 года составил 63,0 млрд рублей (1039,1 млн долларов США).

Ключевые финансовые показатели за 2016 финансовый год

  • Консолидированная выручка выросла по сравнению с 2015 годом на 27% — до 75,9 млрд рублей (1251,7 млн долларов США).
  • Чистая прибыль составила 6,8 млрд рублей (111,8 млн долларов) и уменьшилась на 30% по сравнению с 2015 годом.
  • Рентабельность по чистой прибыли — 8,9%.
  • Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) составила 14,1 млрд рублей (232,7 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с 2015 годом.
  • Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 18,6%.
  • Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) составил 26,1 млрд рублей (430,6 млн долларов США) и вырос на 25% по сравнению в 2015 годом.
  • Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 34,4%.

Ключевые операционные показатели и достижения за IV квартал 2016 года

  • Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале 2016 года составила в среднем 55,4%, в третьем — 55,9% (по данным LiveInternet).
  • Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 3%.
  • Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 12% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.
  • Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 8% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.
  • Число поездок Яндекс.Такси выросло на 401% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.

«Благодаря улучшению макроэкономической ситуации и тому, что мы постоянно развиваем наши технологии, выручка Яндекса выросла в 2016 году на 27%, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Наши глубокие познания и опыт в области машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют нам добиваться значительных успехов в развитии рекламных технологий и улучшать сервисы для наших пользователей». 

«Мы довольны, что на фоне прекрасных показателей предыдущего года добились в четвертом квартале значительного роста выручки, — говорит Александр Шульгин, генеральный директор Яндекса в России. — Особенно успешен был сервис Яндекс.Такси: благодаря выходу на новые рынки и развитию технологической инфраструктуры количество поездок в декабре 2016 года выросло по сравнению с декабрем 2015 года на 452%. Мы видим большие перспективы развития Яндекс.Такси, Яндекс.Маркета и сервисов объявлений и будем продолжать вкладывать средства в их рост в 2017 году».

Обзор ключевых показателей за четвертый квартал 2015 и 2016 годов, а также за 2015 и 2016 финансовые годы:

Обзор структуры консолидированной выручки:

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 20% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года. В структуре общей выручки Яндекса в четвертом квартале 2016 года она составляет 95% и остается основным источником дохода компании. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года и составила 70% от общей выручки компании в четвертом квартале 2016 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года. В структуре общей выручки компании в четвертом квартале 2016 года она составила 25%, что на 70 базисных пунктов ниже, чем в четвертом квартале 2015 года.

Рост прочих доходов по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года составил 93% и был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси.

Обзор выручки по сегментам:

Поиск и портал: все сервисы Яндекса в России, Украине, Беларуси и Казахстане, кроме нижеперечисленных.

Электронная коммерция: Яндекс.Маркет

Такси: Яндекс.Такси

Сервисы объявлений: Авто.ру, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа и Яндекс.Путешествия

Экспериментальные направления: медиасервисы (КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Радио, Яндекс.Билеты, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма), Yandex Data Factory, рекомендательные продукты (Дзен и Yandex Launcher), поиск и портал в Турции.

* Элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, связанные в основном с куплей и продажей рекламы.

Полная версия пресс-релиза (на английском языке)

Компании и сервисы: LiveInternet, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 февраля / Комментарии
Price.ru назвал популярные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Price.ru назвал популярные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Сервис сравнения товаров и цен Price.ru отследил товары, которые россияне выбирают в качестве подарков в преддверии гендерных праздников в 2017 году.

далее →

14 февраля / Комментарии
По итогам 2016 года выручка платформы Price.ru возросла на 70%

По итогам 2016 года выручка платформы Price.ru возросла на 70%

Группа компаний Rambler&Co подвела итоги 2016 года по направлению электронной коммерции и сообщила, что в четвертом квартале выручка платформы Price.ru возросла на 70% по сравнению с 2015 годом.

далее →

13 февраля / Комментарии
Google AdWords полностью отключает показатель «Клики с конверсиями»

Google AdWords полностью отключает показатель «Клики с конверсиями»

Команда Google AdWords сообщила о том, что в марте 2017 года полностью будет отключён показатель «Клики с конверсиями». Точная дата отключения будет озвучена дополнительно.

далее →

13 февраля / Комментарии
Что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в Google

Что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в Google

Компания Searсhmertrics опубликовала результаты исследования, посвящённого факторам ранжирования ecommerce-сайтов в Google. Целью анализа было выяснить, что влияет на высокие позиции интернет-магазинов в результатах поиска.

далее →

6 февраля / Комментарии
Итоги «Киберпонедельника-2017»

Итоги «Киберпонедельника-2017»

В период с 30 января по 1 февраля прошла всероссийская онлайн-распродажа «Киберпонедельник-2017». Организаторы распродажи на площадке Kiberponedelnik.com официально подвели итоги акции: совокупное число посещений – 1 800 000, размер среднего чека – 3 000 рублей, средняя скидка по площадке – 40%.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!