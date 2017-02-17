Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2016 года и 2016 год

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал 2016 года и 2016 год.

Ключевые финансовые показатели за IV квартал 2016 года

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 22% — до 22,1 млрд рублей (364,7 млн долларов США).

выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 22% — до 22,1 млрд рублей (364,7 млн долларов США). Чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей (20,0 млн долларов) и уменьшилась на 57% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.

Рентабельность по чистой прибыли — 5,5%.

Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) составила 3,2 млрд рублей (53,6 млн долларов США), уменьшившись по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 11%.

составила 3,2 млрд рублей (53,6 млн долларов США), уменьшившись по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 11%. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 14,7%.

— 14,7%. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 2% — до 6,7 млрд рублей (110,5 млн долларов США).

вырос по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 2% — до 6,7 млрд рублей (110,5 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 30,3%.

— 30,3%. Объем денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги на 31 декабря 2016 года составил 63,0 млрд рублей (1039,1 млн долларов США).

Ключевые финансовые показатели за 2016 финансовый год

Консолидированная выручка выросла по сравнению с 2015 годом на 27% — до 75,9 млрд рублей (1251,7 млн долларов США).

выросла по сравнению с 2015 годом на 27% — до 75,9 млрд рублей (1251,7 млн долларов США). Чистая прибыль составила 6,8 млрд рублей (111,8 млн долларов) и уменьшилась на 30% по сравнению с 2015 годом.

составила 6,8 млрд рублей (111,8 млн долларов) и уменьшилась на 30% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность по чистой прибыли — 8,9%.

— 8,9%. Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) составила 14,1 млрд рублей (232,7 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с 2015 годом.

составила 14,1 млрд рублей (232,7 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с 2015 годом. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 18,6%.

— 18,6%. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) составил 26,1 млрд рублей (430,6 млн долларов США) и вырос на 25% по сравнению в 2015 годом.

составил 26,1 млрд рублей (430,6 млн долларов США) и вырос на 25% по сравнению в 2015 годом. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 34,4%.

Ключевые операционные показатели и достижения за IV квартал 2016 года

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале 2016 года составила в среднем 55,4%, в третьем — 55,9% (по данным LiveInternet).

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года на 3%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 12% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.

Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 8% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.

Число поездок Яндекс.Такси выросло на 401% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года.

«Благодаря улучшению макроэкономической ситуации и тому, что мы постоянно развиваем наши технологии, выручка Яндекса выросла в 2016 году на 27%, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Наши глубокие познания и опыт в области машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют нам добиваться значительных успехов в развитии рекламных технологий и улучшать сервисы для наших пользователей».

«Мы довольны, что на фоне прекрасных показателей предыдущего года добились в четвертом квартале значительного роста выручки, — говорит Александр Шульгин, генеральный директор Яндекса в России. — Особенно успешен был сервис Яндекс.Такси: благодаря выходу на новые рынки и развитию технологической инфраструктуры количество поездок в декабре 2016 года выросло по сравнению с декабрем 2015 года на 452%. Мы видим большие перспективы развития Яндекс.Такси, Яндекс.Маркета и сервисов объявлений и будем продолжать вкладывать средства в их рост в 2017 году».

Обзор ключевых показателей за четвертый квартал 2015 и 2016 годов, а также за 2015 и 2016 финансовые годы:

Обзор структуры консолидированной выручки:

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 20% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года. В структуре общей выручки Яндекса в четвертом квартале 2016 года она составляет 95% и остается основным источником дохода компании. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года и составила 70% от общей выручки компании в четвертом квартале 2016 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года. В структуре общей выручки компании в четвертом квартале 2016 года она составила 25%, что на 70 базисных пунктов ниже, чем в четвертом квартале 2015 года.

Рост прочих доходов по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2015 года составил 93% и был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси.

Обзор выручки по сегментам:

Поиск и портал : все сервисы Яндекса в России, Украине, Беларуси и Казахстане, кроме нижеперечисленных.

Электронная коммерция : Яндекс.Маркет

Такси : Яндекс.Такси

Сервисы объявлений : Авто.ру, Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа и Яндекс.Путешествия

Экспериментальные направления : медиасервисы (КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Радио, Яндекс.Билеты, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма), Yandex Data Factory, рекомендательные продукты (Дзен и Yandex Launcher), поиск и портал в Турции.

* Элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, связанные в основном с куплей и продажей рекламы.

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