Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2019 года и 2019 год

Выручка Яндекса в четвёртом квартале 2019 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал прошлого года и составила 51,7 млрд рублей. Консолидированная выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с прошлым годом на 39% и составила 175,4 млрд рублей.

Консолидированные финансовые результаты за IV квартал 2019 года

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года на 33% — до 51,7 млрд рублей (835,1 млн долларов США).

Чистая прибыль составила 0,3 млрд рублей (4,5 млн долларов США) и снизилась на 95% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года.

Рентабельность по чистой прибыли — 0,5%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд рублей (87,2 млн долларов США) и снизилась на 22% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года.

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 10,4%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года на 7% — до 13,2 млрд рублей (213,7 млн долларов США).

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 25,6%.

Консолидированные финансовые результаты за 2019 финансовый год

Консолидированная выручка выросла по сравнению с 2018 годом на 37% — до 175,4 млрд рублей (2833,2 млн долларов США). Выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с 2018 годом на 39%.

Чистая прибыль составила 11,2 млрд рублей (180,9 млн долларов США) и снизилась на 75% по сравнению с 2018 годом.

Рентабельность по чистой прибыли — 6,4%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 23,5 млрд рублей (380,3 млн долларов США) и увеличилась на 6% по сравнению с 2018 годом.

Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 13,4%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 51,0 млрд рублей (824,1 млн долларов США) и вырос на 29% по сравнению с 2018 годом.

Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 29,1%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 декабря 2019 года:

88,3 млрд рублей (1426,5 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 24,4 млрд рублей (394,4 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси.

Ключевые операционные показатели и достижения за IV квартал 2019 года

Поиск

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвёртом квартале 2019 года составила в среднем 57,5%. В четвёртом квартале 2018 года она составляла 56,5%, а в третьем квартале 2019 года — 56,6% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в четвёртом квартале 2019 года 54,3%, тогда как в третьем квартале она составляла 52,8%, а в четвёртом квартале 2018 года — 49,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года на 7%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 20% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года.

Средняя цена за клик (cost per click) снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года.

Бизнес-юниты и экспериментальные направления

Число поездок сервиса Такси выросло на 49% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года.

Число подписчиков Яндекс.Музыки на конец декабря 2019 года достигло 3,1 миллиона.

Беспилотные автомобили Яндекса проехали в автономном режиме в общей сложности более 3,2 миллиона километров.

Акционерная структура

Акционеры поддержали изменения в корпоративной структуре Яндекса в декабре 2019 года.

В рамках программы обратного выкупа акций, объявленной в четвёртом квартале, выкуплено 460 тыс. акций класса А.

«2019 год был очень успешным по всем параметрам, — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса. — Наша выручка выросла на 39% благодаря вкладу каждого из направлений. Мы значительно продвинулись в разработке технологии беспилотного управления при довольно скромных вложениях, и сегодня это технология мирового уровня, наравне с ведущими аналогами в индустрии. Мы продолжим развивать наши технологии и поддерживать рост заметных направлений в экосистеме Яндекса, таких как лента персональных рекомендаций Дзен и новый гиперлокальный сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка». «В четвёртом квартале мы показали хорошие результаты. Выручка увеличилась на 33% по сравнению с предыдущим годом, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Наш бизнес онлайн-заказа такси был прибыльным в течение всего 2019 года, а сегмент Вертикалей показал рекордную доходность».

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 и 2019 годов, с учётом финансовых результатов Яндекс.Маркета до даты его деконсолидации 27 апреля 2018 года.

* Показатели скорректированы на пересчёт операционных расходов и прочих доходов / (убытков) в связи с принятием стандарта ASC 842, который требует учёта активов с правом пользования и лизинговых обязательств по операционной аренде

Обзор структуры консолидированной выручки

3 Без учёта результатов Яндекс.Маркета за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года:

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным показателем за двенадцать месяцев прошлого года.

Общая выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 20% по сравнению с аналогичным показателем за двенадцать месяцев прошлого года.

Общая выручка выросла на 39% по сравнению с аналогичным показателем за двенадцать месяцев прошлого года.

Выручка от продажи интернет-рекламы увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года и составила 66% от общей выручки компании в четвёртом квартале 2019 года. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса выросла на 23% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года. В структуре общей выручки Яндекса в четвёртом квартале 2019 года она составила 53%.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса снизилась на 5% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года. В структуре общей выручки компании в четвёртом квартале 2019 года она составила 13%.

Выручка, относящаяся к сегменту Такси, в четвёртом квартале 2019 года выросла на 71% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года и составила 23% в структуре общей выручки компании, тогда как в четвёртом квартале прошлого года она составляла 18%. Такой рост в основном обусловлен высокими показателями сервиса онлайн-заказа такси, в частности это увеличение количества поездок, высокие показатели сервиса Яндекс.Такси для бизнеса (учитываются на валовой основе) и растущий вклад фудтех-направления.

Прочие доходы в четвёртом квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года на 127% и составили 11% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Драйв, ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Обзор выручки по сегментам

Поиск и портал

Сегмент Поиска и портала включает широкий спектр сервисов Яндекса в России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

* Internet of Things, интернет вещей.

Такси

Сегмент Такси включает сервис онлайн-заказа такси (Яндекс.Такси и Uber в России и ближнем зарубежье), фудтех-направление (Яндекс.Еда, сервис доставки наборов для приготовления блюд Яндекс.Шеф и гиперлокальный сервис доставки продуктов Яндекс.Лавка), а также направление разработки беспилотных автомобилей.

Общий скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) сегмента Такси в четвёртом квартале 2019 года достиг 271 млн рублей, тогда как в четвёртом квартале 2018 года убыток по скорректированному показателю EBITDA составлял 129 млн рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос благодаря увеличению доходности сервиса онлайн-заказа такси и несмотря на инвестиции в развитие беспилотного транспорта и фудтех-направления: в четвертом квартале 2019 года Яндекс увеличил парк беспилотных автомобилей и запустил гиперлокальный сервис доставки продуктов — Яндекс.Лавку.

Сервисы объявлений

Сегмент сервисов объявлений включает Авто.ру, Яндекс.Недвижимость и Яндекс.Работу.

Медиасервисы

В сегмент Медиасервисов входят КиноПоиск, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша, Яндекс.Телепрограмма, а также продюсерский центр Яндекс.Студия и единая подписка на сервисы Яндекса — Яндекс.Плюс.

Экспериментальные направления

Экспериментальные направления включают Дзен, Яндекс.Облако, Яндекс.Драйв, Геосервисы и Яндекс.Образование.

Выручка в сегменте Экспериментальных направлений в четвёртом квартале 2019 года выросла на 128% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2018 года. Этот рост связан в основном с ростом доходов каршеринга Яндекс.Драйв, а также с увеличением доходов Геосервисов и Дзена.

Внутрисегментные расчеты

Внутрисегментные расчёты выручки представляют собой элиминируемые обороты внутри операционных сегментов, связанные в основном с продажей рекламы. Внутрисегментные расчёты скорректированного показателя EBITDA (adjusted EBITDA) в основном отражают перераспределение части расходов на амортизацию сегмента Поиска и портала, связанных с неотделимыми улучшениями арендованного имущества, в расходы на аренду помещений для бизнес-юнитов.

* Финансовые результаты сегмента Электронной коммерции включены в общие результаты сегментов за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года. Показатель выручки и общий скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) в сегменте Электронной коммерции включают выручку и общий скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) Яндекс.Маркета до 27 апреля 2018 года.