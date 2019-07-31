Яндекс обновляет автостратегии в Директе

Яндекс проанализировал задачи клиентов в Директе и на основании полученных данных оптимизирует линейку автоматических стратегий — они будут более функциональными и удобными в настройке за счёт усовершенствованных алгоритмов. Пользователям станет заметно проще выбирать стратегию и настраивать управление в РСЯ и внешних сетях, а также менять модель атрибуции.

Яндекс поможет клиентам упростить выбор, объединив настройки из похожих автостратегий и предложив три варианта. Все они будут построены исходя из основного параметра, который пользователь хочет оптимизировать. Например, оптимизировать клики, конверсии или вывести окупаемость рекламы на заданный уровень. Вместе с тем рекламодатель по-прежнему может воспользоваться и ручной стратегией с оптимизацией.

«Мы активно развиваем автостратегии, так как видим, они способствуют окупаемости рекламы наших клиентов. Для этого постоянно совершенствуем алгоритмы. В том числе предоставляя рекламодателям возможность задавать определенные параметры для оптимизации. Изменения, которые мы вносим в интерфейс Директа позволят сделать работу с автостратегиями максимально удобными даже для новичков», комментирует Мария Савицкая (Байбик), руководитель разработки Яндекс.Директа.

Автостратегии будут обновлены в августе и частично в сентябре. Рекламодателям не придется перенастраивать свои кампании в Директе — все существующие настройки будут автоматически отображены в новом дизайне.

Подробнее об изменениях:

Объединение настроек из похожих стратегий

Стратегии «Недельный бюджет: максимум конверсий» и «Средняя цена конверсии» объединяются в стратегию «Оптимизация конверсий»

Выбирая оптимизацию конверсий, пользователь сможет задать недельный бюджет и максимальную цену клика, чтобы получать как можно больше конверсий, либо удерживать нужный CPA. Поле «Удерживать среднюю цену конверсии» станет необязательным.

Стратегии «Недельный бюджет: максимум кликов», «Средняя цена клика», «Недельный пакет кликов» будут перенесены в стратегию «Оптимизация кликов»

По той же логике, что и в первом пункте, три стратегии объединятся в одну. Внутри стратегии «Оптимизация кликов» можно, как и прежде, устанавливать недельный бюджет, среднюю цену клика или задавать нужное количество кликов в неделю — останутся все прежние опции для настройки.

Обновлённые настройки бюджета в сетях

Сейчас «Настройки в сетях» представлены отдельным блоком. В августе Яндекс.Директ перенесет возможность удерживать расход кампании в сетях в пределах заданного значения внутрь стратегии ручного управления ставками, а также удерживать ставку сети ниже ставки на поиске. Возможность задать максимальную ставку для сетей в процентах от ставки на поиске в эту стратегию перенесена не будет. Для клиентов, использующих эту опцию, Яндекс автоматически включит раздельное управление ставками и выставит ставку с учетом текущих настроек:

Cтавка в сети = ставка на поиске, умноженная на значение корректировки ставки на сети

Таким образом, пользователям не придётся настраивать кампании самостоятельно.

Автоматические стратегии оптимизируют все закупки с учетом заданных пользователем параметров, для них дополнительные настройки бюджета на сети не актуальны и также не будут перенесены.

Возможность выбора модели атрибуции

С сентября модель атрибуции можно будет выбрать при редактировании стратегии. Только указанный пользователем тип перехода будет учитываться в статистике Директа, а также определяться как источник визита и, соответственно, влиять на работу математического алгоритма, который лежит в основе работы стратегий.