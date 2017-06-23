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«Яндекс» обнулил счета украинских пользователей Яндекс.Директа

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Яндекс.Директ
Яндекс.Директ
Контекст (управление и аналитика)

Заблокированный на Украине «Яндекс» обнулил счета украинских пользователей Яндекс.Директа, сообщает издание AIN. Компания разослала уведомление клиентам, что больше не может выполнять обязательства перед ними и осуществить возврат средств из-за «обстоятельств непреодолимой силы».

Яндекс.Директ отключил возможность создания новых аккаунтов для Украины, а также возможность оплаты счетов в гривнах.



Как рассказал управляющий партнер интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило, сегодня магазин получил уведомление об отключении от «Яндекс.Маркета» из-за недостатка средств.

«Пополняли мы баланс еще в прошлом году, но сразу на год, потому как была акция 60 грн/месяц. И были удивлены, что баланс ушел в ноль, потому как должно было оставаться. Несмотря на указ, трафик с „Маркета“ был, хотя и просел до трети от обычного. Начали разбираться: списание произошло за старую кампанию от 2016 года и баланс ушел в минус», — отметил менеджер.

На запрос F.ua в службе поддержки «Яндекса» ответили, что продолжить сотрудничество с украинскими рекламодателями смогут только в случае отмены санкций.



«Яндекс.Маркет прекращает размещать украинские магазины. К сожалению, мы вынуждены пойти на такие меры из-за санкций, введенных в отношении Яндекса. Эти санкции, включающие в себя запрет на работу в стране и заморозку банковских счетов, оказались для нас обстоятельствами непреодолимой силы — мы не можем не только продолжить размещение, но и компенсировать оставшиеся на счетах средства», — указано в ответе службы техподдержки «Яндекса».

Компании и сервисы: Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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