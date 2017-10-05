«Яндекс.ОФД» и Модульбанк запустили программу кредитования для бизнеса

Модульбанк и «Яндекс.ОФД» запускают совместную программу кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе Модульбанка.

«Для оформления кредита по совместной программе не требуется сбор документов и обращение в офис банка — заявку на кредит можно оставить прямо в интерфейсе „Яндекс.ОФД“. Фискальные данные компании, собранные „Яндекс.ОФД“, являются достаточной информацией для принятия решения банком. Он анализирует данные о кассовых операциях предпринимателя и на их основании делает предложение по кредиту», — говорится в релизе.

«Обычно банки считают кредитование малого и среднего бизнеса высокорискованной инвестицией, поскольку оценить ее потенциал крайне сложно. Анализ данных ОФД позволяет быстрее и объективнее оценивать состояние бизнеса. Это заметно упростит процедуру получения средств на развитие для предпринимателей», — заявил основатель Модульбанка Олег Лагута.

Базовое предложение банка — 90 тыс. рублей. Максимальная сумма может составлять до 50% от ежемесячного оборота по кассе. Указанный в предложении лимит может меняться по мере изменений показателей бизнеса.