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Яндекс официально представил Телефон

Яндекс выпустил смартфон с голосовым помощником Алисой. С Яндекс.Телефоном легко найти общий язык: Алиса с рождения говорит и понимает по-русски. Она исполняет поручения и предугадывает желания владельца Телефона. В этом ей помогают технологии и сервисы Яндекса.

«Телефон позволяет по-новому взаимодействовать с привычными приложениями Яндекса, — говорит руководитель проекта Фёдор Ежов. — Теперь они представлены в виде экосистемы, в центре которой находится Алиса. Чтобы решить ту или иную задачу, необязательно запускать приложение — можно обратиться к голосовому помощнику».

Позвать Алису можно в любой момент: во время игры или просмотра фильма, из браузера или с домашнего экрана. Держать Телефон в руках не требуется: помощник отзовётся, даже если аппарат просто лежит где-то рядом. Например, перед сном можно с закрытыми глазами попросить Алису завести будильник, и она выполнит просьбу.

Алиса предугадывает, какая информация может понадобиться человеку в определённое время и в определённом месте, и показывает карточки-подсказки. Так, утром она сообщит пользователю о пробках на обычном маршруте. В пути — предложит послушать составленную под его вкус подборку треков. Вечером — расскажет о погоде на завтра.

В Телефоне есть определитель номера. Он подключён к базе Яндекс.Справочника, где собраны контакты миллионов организаций. Пользователь будет знать, откуда ему звонят, даже если номер не записан в адресной книге. И наоборот: если надо куда-то позвонить, Телефон подскажет контакт — достаточно ввести название организации в поиск по книге.

Телефон работает на Android 8.1. Он оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 630 и ярким экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек. Сканер отпечатка позволяет разблокировать Телефон одним прикосновением, а технология NFC — использовать аппарат для бесконтактной оплаты покупок. Аудиочип Qualcomm Aqstic обеспечивает качественный звук в играх, видео и при прослушивании музыки.

Цена Телефона — 17 990 рублей. Продажи стартуют 6 декабря: в этот день устройство можно будет приобрести в Магазине и музее Яндекса в Москве. 7 декабря Телефон начнёт продаваться в онлайне — на маркетплейсе Беру, с бесплатной доставкой по России, — а также в салонах сотового оператора Билайн и магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

К каждому Телефону прилагается полугодовая подписка Яндекс.Плюс. Покупатели также получат 300 рублей на поездки на Яндекс.Такси, 500 рублей на счёт в Яндекс.Деньгах и 10-процентный кешбэк на покупки, оплаченные Деньгами, в течение трёх месяцев. Общая сумма, которую можно вернуть на счёт, — до 2000 рублей.

Автор: Анна
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