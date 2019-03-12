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Яндекс ограничил продажи подписок на умную колонку

Яндекс ограничил продажи своих умных колонок Яндекс.Станция по подписке, запущенной в октябре 2018 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Участники рынка считают, что это может быть связано с задержкой в производстве устройств в Китае.

Яндекс перестал продавать лимитированную версию гаджета красного цвета. Из сообщений покупателей в сети следует, что колонки по подписке закончились в день старта продаж и впоследствии не появлялись для заказа вплоть до февраля. На днях, при попытке оформить заказ на портале Яндекс.Музыка, также появлялось сообщение о том, что устройства закончились.

Источники утверждают, что завод в Китае, производящий Яндекс.Станции, не может исполнять заказы на лимитированную версию устройств вовремя в связи с тем, что компания еще полностью не выкупила партию обычных колонок. Всего Яндекс выкупил у производителя около 10 тысяч Станций.

В Яндексе отрицают проблемы с производством лимитированных колонок в Китае. Представители компании отмечают, что красные Станции производятся ограниченными тиражами, и в данный момент девайса действительно нет в продаже, однако так и было задумано. Все оформившие заказы на красные Станции уже получили свои устройства.

Яндекс показал свою первую голосовую колонку в конце мая на конференции Yet another Conference. Продажи умной колонки стартовали в июле.

Автор: Анна
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