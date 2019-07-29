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Яндекс отчитался за второй квартал 2019 года

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Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2019 года.

Консолидированные финансовые результаты за II квартал 2019 года

  • Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 40% — до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
  • Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей (54,2 млн долларов США) и снизилась на 90% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.
  • Рентабельность по чистой прибыли — 8,3%.
  • Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,8 млрд рублей (92,3 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.
  • Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 14,1%.
  • Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 50% — до 13,1 млрд рублей (207,6 млн долларов США).
  • Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 31,6%.

Финансовые результаты за II квартал 2019 года без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2018 и 2019 годы

  • Выручка, без учёта Яндекс.Маркета, выросла по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 41% — до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
  • Чистая прибыль, без учёта Яндекс.Маркета, составила 4,5 млрд рублей (70,6 млн долларов США) и снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.
  • Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income), без учёта Яндекс.Маркета, увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 31% и составила 6,9 млрд рублей (108,8 млн долларов США).
  • Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 16,6%.
  • Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA), без учёта Яндекс.Маркета, вырос по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 48% — до 13,1 млрд рублей (207,6 млн долларов США).
  • Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 31,6%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 июня 2019 года:

  • 75,0 млрд рублей (1 189,2 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 24,9 млрд рублей (395,5 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси.

Ключевые операционные показатели и достижения за II квартал 2019 года

  • Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2019 года составила в среднем 56,9%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 56,2%, а в первом квартале 2019 года — 57,0% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).
  • В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2019 года 52,3%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 47,8%, а в первом квартале 2019 года — 51,2% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).
  • Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 9%.
  • Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 17% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Количество платных кликов без учёта кликов на Яндекс.Маркете выросло на 20% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.
  • Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 2% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Средняя цена за клик без учёта цены кликов на Яндекс.Маркете выросла на 1% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.
  • Число поездок сегмента Такси выросло на 49% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.
  • Яндекс представил концепцию умного дома под управлением голосового помощника Алисы.
  • Яндекс.Авто стало официальным поставщиком мультимедиа-систем для автомобилей Renault, Nissan и LADA в России.

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 2019 годов с учётом финансовых результатов Яндекс.Маркета до 27 апреля 2018 года.

Обзор ключевых финансовых показателей без учёта финансовых результатов Яндекс.Маркета за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 2019 годов.

Обзор структуры консолидированной выручки:

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. В структуре общей выручки Яндекса во втором квартале 2019 года она составила 70%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за второй квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы во втором квартале 2019 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года и составила 55% от общей выручки компании во втором квартале 2019 года. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за второй квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах Яндекса во втором квартале 2019 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 12% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. В структуре общей выручки компании во втором квартале 2019 года она составила 15%. Рост связан в основном с увеличением вклада средних и малых партнёров Рекламной сети Яндекса.

Выручка, относящаяся к сегменту Такси, во втором квартале 2019 года выросла на 116% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года и составила 21% в структуре общей выручки компании. Такой рост в основном обусловлен высокими показателями сервиса онлайн-заказа такси: выросло количество поездок, были оптимизированы бонусы партнерам. Рост выручки также связан с быстрым увеличением доходов Яндекс.Такси для бизнеса (они учитываются на валовой основе) и фудтех-направления.

Прочие доходы во втором квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 207% и составили 8% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Драйв, ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Финансовые показатели по сегментам:

Финансовые показатели по сегментам приведены в соответствие с новой структурой сегментов, начиная с первого квартала 2019 года. Данные за предыдущие периоды представлены в приложении к полной версии этого пресс-релиза.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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