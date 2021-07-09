«Яндекс» отказался от покупки KupiVIP

«Яндекс» отказался отказался от покупки интернет-магазина одежды KupiVIP, о которой сообщалось в мае текущего года. «Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP. Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion, — сообщили в компании.

В конце мая сообщалось, что сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС, сумма не разглашалась. В «Яндексе» поясняли, что сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров. Предполагалось, что первое время «Маркет» и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, но постепенно будут интегрироваться друг с другом.

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году, предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем одной тысячи брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем тремя тысячами российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более девяти миллионов заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Белоруссии и Казахстане.