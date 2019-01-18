Яндекс отметил лучшие организации 2018 года наклейками «Хорошее место»

Яндекс отметил организации с самым высоким рейтингом специальным знаком. Скоро его можно будет увидеть на городских улицах — двери лучших кафе, баров, фитнес-центров и других заведений украсят наклейки «Хорошее место».

Уже сейчас на Яндекс.Картах можно посмотреть подборки мест с отличной репутацией в категориях «Еда», «Красота», «Медицина» и «Авто». Для этого надо выбрать фильтр «Высокий рейтинг».

Знак «Хорошее место» получают заведения, которые пользователи Яндекса оценивают лучше остальных в определённом городе — минимум на четыре балла из пяти. В рейтинг входят организации абсолютно всех типов, от отелей и кафе до обувных мастерских и рекламных агентств. Помимо Карт, рейтинг доступен в поиске Яндекса — можно ввести название организации и сразу увидеть, как её оценивают посетители.

Достоверность рейтинга обеспечивают модераторы и алгоритмы на основе машинного обучения. Среди прочего алгоритмы учитывают, велика ли вероятность, что автор отзыва посещал соответствующее место, — это помогает бороться с накрутками и заказными комментариями. Кроме того, алгоритмы принимают во внимание историю отзывов — скажем, если автор оценил много кинотеатров, то его мнение в этой категории считается более весомым.